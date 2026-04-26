Władimir Semirunnij przekazał medal z igrzysk na licytację. Łyżwiarz zaskoczył widzów w środku nocy

Około wpół do czwartej nad ranem, w nocy z 25 na 26 kwietnia, wicemistrz olimpijski z imprezy Mediolan-Cortina 2026 zagościł u internetowego twórcy o pseudonimie Łatwogang, oferując swój srebrny krążek na licytację.

Pieniądze ze sprzedaży trofeum zostaną w stu procentach przekazane na rzecz organizacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci oraz dorosłych w zmaganiach z chorobami nowotworowymi.

W trakcie łączenia na żywo sportowiec zgolił włosy, co stanowiło bezpośrednie nawiązanie do awarii sprzętu fryzjerskiego, która miała miejsce u organizatora wydarzenia.

Inicjatywa charytatywna Łatwoganga to trwająca dziewięć dób transmisja, podczas której internauci wpłacili już ponad 96 milionów złotych, sukcesywnie zbliżając się do bariery stu milionów.

Nikt z oglądających nie zakładał takiego obrotu spraw. W nocy z 25 na 26 kwietnia, w okolicach godziny 3:30, do trwającej od wielu dni relacji charytatywnej dołączyła wyjątkowa postać. W internetowym wydarzeniu wziął udział Władimir Semirunnij, czyli reprezentujący Polskę panczenista i wicemistrz olimpijski. Zawodnik wprawił w osłupienie zgromadzoną publiczność, wyciągając nagle przed obiektyw swoje najważniejsze trofeum w karierze.

Władimir Semirunnij oddał srebro. Licytacja dla Cancer Fighters

26

„Może ostatnio oglądaliście te problemy z zondacrypto i za dużo pieniędzy nie mam, ale chciałbym oddać jedną część od siebie na licytację, a mianowicie swój medal olimpijski. Polska dała rękę mnie, teraz ja chciałbym podziękować i dać coś od siebie” – powiedział 23-letni łyżwiarz, pokazując do kamery srebrny krążek.

Zaskakujący gest reprezentanta Polski wywołał ogromne emocje zarówno wśród internautów, jak i samego gospodarza transmisji. Okazało się jednak, że na tym niespodzianki się nie skończyły. Władimir Semirunnij, słysząc o zepsutej maszynce do golenia na streamie, zjawił się z własnym sprzętem i pozbył się owłosienia na głowie, by jeszcze mocniej zintegrować się z akcją.

„Widziałem, że złamała się u was maszynka do golenia, więc wziąłem swoją. Przez 13 lat chodziłem na zero, teraz trzeba do tego wrócić” – śmiał się.

Zbiórka Łatwogang bije rekordy. Ponad 97 milionów na koncie

Inicjatywa, którą wsparł utytułowany panczenista, robi w sieci gigantyczne wrażenie. Twórca ukrywający się pod pseudonimem Łatwogang zdecydował się na słuchanie wyłącznie jednego utworu muzycznego przez ponad dziewięć dób, zbierając równocześnie fundusze dla fundacji Cancer Fighters, niosącej pomoc onkologiczną. Po 11 rano w niedzielę wirtualna skarbonka wskazywała już ponad 97 milionów złotych zebranych środków, przy czym ostateczną ambicją organizatorów jest dobicie do stu milionów. Bariera z pewnością zostanie przekroczona. Swoją cegiełkę do tej kwoty dołożyły również znane osobistości ze świata sportu i show-biznesu, takie jak Robert Lewandowski czy Julia Wieniawa.

Władimir Semirunnij to urodzony w 2003 roku łyżwiarz szybki, który od 2024 roku oficjalnie startuje w barwach reprezentacji Polski. Jego najbardziej wartościowym osiągnięciem pozostaje zdobycie wicemistrzostwa podczas igrzysk olimpijskich w 2026 roku w rywalizacji na 10 000 metrów. Ponadto, w tym samym roku startów, wywalczył również brązowy krążek mistrzostw świata w zmaganiach wielobojowych.