Oświadczyny w "Mam Talent!". Chylińska się popłakała, a Wieniawa była zażenowana: "uciekłabym"

Zaręczyny w programie "Mam Talent!"

"Mam Talent!" zaskoczył widzów. W odcinku, który TVN wyemitował w Wielką Sobotę, 4 kwietnia 2026, na scenie doszło do oświadczyń! Wydarzyło się to podczas występu wokalisty Sebastiana, który postanowił zaprezentować przed jury autorską piosenkę o miłości. W trakcie występu wydarzył się jednak plot twist. Mężczyzna przestał śpiewać i zaprosił na scenę swoją ukochaną, która siedziała na widowni.

Znamy się pięć miesięcy, a czuję, jakbym cię znał całe życie. To, że połączyło nas takie uczucie, to jest coś więcej i zmierzamy w jednym kierunku. Wyjdziesz za mnie? - powiedział Sebastian do ukochanej, na oczach jurorów i publiczności.

Kobieta przyjęła zaręczyny, ale ta sytuacja wywołała skrajne reakcje u członków jury.

Julia Wieniawa była zażenowana

Publiczność w studiu oraz jurorzy byli ewidentnie zaskoczeni zaręczynami. Agnieszka Chylińska, Marcin Prokop i Agustin Egurrola byli wzruszeni tym momentem, ale ich młoda koleżanka miała zupełnie inną reakcję. Julia Wieniawa powiedziała, że ona na miejscu partnerki Sebastiana byłaby zażenowana i uciekłaby.

Gdyby chłop mi tak zrobił, to ja bym uciekła. Przed całą Polską... - skomentowała jurorka, która dodatkowo w swojej ocenie występu Sebastiana była na "nie".

Sebastian z "Mam Talent!" tłumaczy się z zaręczyn

Stacja TVN w mediach społecznościowych opublikowała moment zaręczyn w programie "Mam Talent!". Można go zobaczyć niżej. W komentarzach można znaleźć wpis samego głównego bohatera zdarzenia, który postanowił wytłumaczyć się z oświadczyn na oczach całej Polski.

Nie myślałem, że to będzie akurat ten czas, ale takie rzeczy się po prostu czuje. Najpiękniejszy moment w życiu! - napisał Sebastian na Instagramie.