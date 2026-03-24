Agustin Egurrola pokazał 17-letnią córkę. Tak wygląda Carmen!

Agustin Egurrola i Nina Tyrka doczekali się córki

Słynny tancerz przez wiele lat dostarczał publiczności emocji nie tylko swoimi występami przed kamerami, ale również dość burzliwym życiem uczuciowym. Media chętnie rozpisywały się o jego miłosnych wzlotach i upadkach. Bez wątpienia największym echem odbiła się relacja choreografa z tancerką Niną Tyrką. Owocem tego popularnego w show-biznesie związku jest dziewczynka o imieniu Carmen.

Drogi zakochanych rozeszły się ostatecznie ponad dziesięć lat temu. Byli partnerzy postanowili odłożyć na bok własne urazy i skupili się wyłącznie na zapewnieniu odpowiedniej opieki swojej latorośli. Niedawno dumny ojciec udostępnił w internecie najnowsze kadry ze swoją pociechą. Warto dodać, że Carmen w listopadzie tego roku będzie świętować osiemnaste urodziny.

Dzieci Agustina Egurroli. Choreograf ma też syna Oscara

Gwiazdor telewizyjny bardzo mocno angażuje się w wychowanie swojej najstarszej latorośli. Dziewczyna na co dzień funkcjonuje z dala od medialnego szumu, co pozwala jej na spokojne rozwijanie własnych zainteresowań. Agustin Egurrola dokłada wszelkich starań, aby utrzymać z córką silną więź i nieustannie kibicuje jej w dążeniu do wyznaczonych celów.

Znany juror programów rozrywkowych wychowuje również młodszego potomka. Chłopiec o imieniu Oscar urodził się w marcu 2021 roku, co oznacza, że pięciolatek jest o trzynaście lat młodszy od swojej nastoletniej siostry. Matką malucha jest obecna ukochana tancerza, Diana, z którą Egurrola z powodzeniem tworzy szczęśliwą i starannie chronioną przed mediami rodzinę.

Wakacje na Bahamach. Agustin Egurrola pokazał zdjęcie... ze świnką

Niedawno cała rodzina wybrała się na egzotyczny urlop na Bahamy. W mediach społecznościowych choreografa pojawiła się interesująca fotografia z tego słonecznego wyjazdu. Na udostępnionym kadrze można zobaczyć partnerkę gwiazdora, jego dwójkę dzieci oraz nietypowego towarzysza podróży, jakim okazała się lokalna świnka.

Naprawdę, słowo honoru, nie wiedziałem, że największą atrakcją turystyczną na Bahamach, jest pływanie ze świnkami, nie surfing, nie skutery, nie nurkowanie tylko te prosiaki!!! Na zdjęciu nasza ulubienica, nie odstępowała nas nawet na krok. Nie mamy wyjścia, trzeba ją zabrać do Polski, ale gdzie z nią pływać, przecież na basen jej nie zabiorę - pisał rozbawiony Egurrola.

Zwierzę to tylko jeden z interesujących elementów wakacyjnej publikacji. Internauci natychmiast zwrócili uwagę na nastoletnią córkę choreografa, która pozowała tuż obok. Wszystko wskazuje na to, że Carmen przejęła od ojca i matki ogromny talent i również tańczy.

(...) ma pasję - tańczy - i to, moim zdaniem, bardzo ją socjalizuje: wychodzi na zajęcia, ćwiczy razem z rówieśnikami. Wiem, że to jest antidotum na to, co się dzieje. Chciałbym, żeby miała radość i żeby miała swoją pasję, a ojciec pomoże w każdej decyzji. Najważniejsze, żeby miała w życiu coś, co ją naprawdę nakręca - mówił Agustin w rozmowie z TVN-em.

Agustin Egurrola wyjawił, z kim kłóci się na planie "Mam talent!". Będziecie w szoku!

