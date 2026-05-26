Zblenduj to warzywo z wodą i podlewaj surfinie. Będą zachwycać bujnymi kwiatami aż do późnej jesieni

Twoje surfinie zamiast bujnie kwitnąć, tworzą długie, cienkie pędy? To częsty problem, który ma proste rozwiązanie!

Ogrodnicy od lat stosują domową odżywkę z popularnego warzywa, która gwarantuje obfite kwitnienie aż do jesieni.

Dowiedz się, jak przygotować ten naturalny eliksir i zamień swój balkon w kolorową oazę pełną kwiatów.

Surfinie od lat należą do najpopularniejszych kwiatów wybieranych na balkony i tarasy. Trudno się temu dziwić - tworzą długie, kaskadowe pędy i przez wiele miesięcy potrafią obsypać się dziesiątkami kolorowych kwiatów. Aby jednak zachwycały wyglądem przez całe lato, potrzebują odpowiedniej pielęgnacji. Samo regularne podlewanie często nie wystarcza. Te efektowne rośliny rosną bardzo intensywnie, dlatego szybko zużywają składniki odżywcze zawarte w podłożu. Właśnie dlatego ogrodnicy podkreślają, że kluczem do długiego i obfitego kwitnienia jest systematyczne nawożenie. Oprócz gotowych preparatów coraz większą popularność zyskują domowe odżywki przygotowywane z prostych składników.

Zmiksuj buraka z wodą i podlewaj surfinie. Efekt cię zaskoczy

Jednym z ciekawszych sposobów nawożenia surfinii jest nawóz z buraka. Jego przygotowanie jest niezwykle proste: wystarczy zblendować jednego średniego buraka z 1 litrem wody, a następnie przecedzić mieszankę i wykorzystać ją do podlewania roślin. Choć wielu może wydawać się to dość zaskakujący pomysł, to mieszanka ta działa, gdyż buraki zawierają cenne składniki mineralne, między innymi potas, magnez, wapń i niewielkie ilości żelaza. Szczególnie ważny dla surfinii jest potas, który wspiera proces kwitnienia, wpływa na rozwój pąków i pomaga roślinie lepiej gospodarować wodą. Dzięki temu kwiaty mogą być bardziej liczne, a roślina staje się odporniejsza na wysokie temperatury czy okresowe przesuszeniem.

Dodatkową zaletą naturalnych odżywek jest łagodniejsze działanie niż w przypadku mocno skoncentrowanych nawozów. Trzeba jednak zachować umiar - zbyt częste stosowanie domowych mieszanek może przynieść odwrotny efekt. Surfinie najlepiej reagują na regularną, ale rozsądną pielęgnację połączoną z usuwaniem przekwitłych kwiatów i zapewnieniem odpowiedniej ilości słońca.

Jeśli zadbamy o te kilka elementów, surfinie odwdzięczą się tym, z czego słyną najbardziej - długim, bujnym i wyjątkowo efektownym kwitnieniem, które może trwać aż do pierwszych chłodniejszych dni jesieni.

