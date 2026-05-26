Wiemy, co działo się z uczestnikami po odpadnięciu z Hotelu Paradise 12. "Każdy musiał czekać na rozwój sytuacji"

Paula Dąbrowska
2026-05-26 9:26

Za nami 12. edycja Hotelu Paradise. Uczestnicy powoli opowiadają, co dokładnie działo się w programie, ale także poza kamerami. Jedna z uczestniczek nie ukrywała, że jej stan psychiczny w reality zdecydowanie się pogorszył. Wyznała, jak wyglądał naprawdę pobyt uczestnika po odpadnięciu z Hotelu Paradise 12.

Hotel Paradise 12 - co wiemy? 

12. edycja Hotelu Paradise byla nagrywana w styczniu, a emitowana między marcem a majem 2026 roku. Prowadzącą ponownie była Edyta Zając, która już wcześniej zastąpiła Klaudię El Dursi. W tej edycji na pobyt wybrano jedną z malowniczych willi znajdujących się w Tajlandii. 

Uczestnicy tej edycji:

  • Andrzej Banaszak;
  • Magda Biegalska;
  • Dominika Leśniewska;
  • Marcel Machciński;
  • Krystian Piotrak;
  • Zuzanna Małaj;
  • Oliwia Lisowska;
  • Denis Wadziński;
  • Roksana Wiecko;
  • Bartosz Wierzbicki;
  • Weronika Dżugan;
  • Tobiasz Bęben;
  • Darek Goliński;
  • Marta Szczygieł;
  • Martyna „Angel” Staniszewska;
  • Weronika Plichaty;
  • Maksymilian Szmeruk;
  • Mateusz Kryk;
  • Tymoteusz Szymirski–Kowalski;
  • Paulina Sarbinowska;
  • Kamila Kusy.

Zwycięzcami 12. edycji Hotelu Paradise okazali się Marcel z Dominiką. Choć w programie tworzyli relację romantyczną, po powrocie do Polski nie udało im się przetrwać. 

Co ciekawe, 12. sezon to wielkie zmiany nie tylko w braku Wyroczni, ale przy powiększeniu nagrody - para wygrywała nie 100 000, a 200 000. Dodatkowo w trakcie programu uczestnik mógł wygrać osobną nagrodę pieniężną. 

Co się działo z uczestnikami po odpadnięciu z Hotelu Paradise 12? Uczestniczka zdradza szczegóły

Już wcześniej uczestnicy opowiadali o tym, jak wyglądały ich pobyty w programie. W przypadku, gdy nie było tzw. powrotów do programu (edycja 8 i 9) uczestnicy spędzali wspólnie czas na eksplorowaniu okolicy. Jak jednak było w edycjach, kiedy te powroty okazało się możliwe?

Paulina była jedną z osób, które odpadły w początkowej fazie. Dziewczyna nie ukrywała, że nie za dobrze czuje się psychicznie w programie. Sama myślała też, aby odejść z show. Dziewczyna opowiedziała, jak wyglądał jej pobyt w Tajlandii po odpadnięciu z programu. 

- Nikt tam nie pytał Cię, czy chcesz wrócić do hotelu na zasadzie „tak” albo „nie”. Jeśli miałeś wrócić, to po prostu wracałeś. Każdy musiał czekać na rozwój sytuacji i finalnie dostać albo zielone albo czerwone światło. [...] Mam wrażenie, że na pewno łatwiej jest zgodzić się na powrót osoby, która nie zdążyła jeszcze zbudować swojej historii w programie niż kogoś, kto przez swój staż w hotelu już ją posiada. U mnie wyglądało to tak, że w pewnym momencie powiedziałam wprost, że nie jestem już w stanie dłużej czekać, że psychicznie sobie z tym nie radzę i chcę znać decyzję tu i teraz. Jeszcze tego samego wieczoru dowiedziałam się, że w najbliższych dniach wracam do Polski, więc analogicznie postępując w ten sposób – chyba nie mogło się to inaczej skończyć - powiedziała Paulina. 

Jak przyznała, jej pobyt wyglądał w pewnym momencie dosyć monotonnie.

- Dla mnie nie było nic interesującego w spędzaniu czasu samej ze sobą 24h na dobę, gdzie jedynym obszarem, po którym mogłam się poruszać, był hotel i plaża 200 metrów dalej. Do tego dochodziło odcięcie od świata zewnętrznego i znajomych. Przez pierwsze dwa dni było to jeszcze fajne, ale później zaczęłam już dostawać na głowę [...] Będąc na przeczekaniu, dostałam opierdziel za sam fakt rozmawiania z kimś obcym - tłumaczyła Paulina. 

Dziewczyna nie ukrywała tego, że wolała wrócić do Polski, ponieważ dodatkowo w lutym miała jedno z ważniejszych zaliczeń na studiach prawniczych. 

