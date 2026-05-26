Lenny Kravitz kończy 62 lata. Gwiazdor nie zwalnia tempa. Wygląda obłędnie

Dokładnie 26 maja 2026 roku Lenny Kravitz świętuje 62. rocznicę urodzin, co nie oznacza wcale, że należy go traktować jako relikt zamierzchłej przeszłości rodem z lat 90. Współczesny powrót do twórczości tego instrumentalisty opiera się nie na jego dawnym wyczuciu mody czy kilku bardzo nośnych przebojach sprzed dekad. Fenomen tego artysty wynika z faktu, że wybitnie połączył on soulową łagodność z funkowym rytmem i ostrym rockiem, kreując w ten sposób swój autorski, niezwykle charakterystyczny styl muzyczny.

Wokalista od samego początku wymykał się sztywnym klasyfikacjom gatunkowym. W jego kompozycjach wyraźnie pobrzmiewa uwielbienie dla klasycznych, gitarowych brzmień, które płynnie przeplatają się z potężnym groovem oraz melodiami zaczerpniętymi wprost z czarnej muzyki, odległymi od standardowego rocka. Teoretycznie tak ryzykowne zestawienie dźwięków powinno zakończyć się wielkim chaosem, jednak w przypadku Kravitza taka wielogatunkowa recepta sprawdzała się na scenie całkowicie bezbłędnie.

Lenny Kravitz - największe przeboje gwiazdora współczesnego rocka!

Lenny Kravitz oferuje muzykę znacznie ciekawszą niż rockowy wizerunek

Istnieje spora pokusa, by oceniać tego muzyka wyłącznie przez pryzmat ciemnych okularów, skórzanych spodni i potężnych gitarowych uderzeń gościa z głównego nurtu. W rzeczywistości jego sceniczna aparycja maskowała o wiele głębszy talent, bo artysta nie opierał swojego sukcesu tylko na ostrej muzyce. Od początku swojej drogi twórczej prezentował bardzo szerokie horyzonty, czerpiąc z dziedzictwa Jimiego Hendrixa czy Prince'a, dodając do tego elementy psychodelii, funku i łagodnego popu. Tym, co wyraźnie odróżniało Kravitza od konkurencji, była niesamowita dbałość o proporcje w piosenkach. Amerykański muzyk zawsze bezbłędnie wyczuwał moment na mocny riff, potrafiąc jednocześnie odpuścić, dając więcej przestrzeni samej melodii oraz łagodnej linii rytmicznej.

Z tego powodu jego największe dzieła absolutnie nie przypominały sztucznie posklejanej kompozycji wymuszonych inspiracji. Nie mieliśmy tu do czynienia z amatorską zlepianką różnych historycznych nurtów w jedno nagranie. Wokalista w sposób przemyślany czerpał pełnymi garściami z minionych dekad, lecz skutecznie unikał tworzenia bezdusznych, archaicznych kopii starych przebojów.

Autorski patent Lenny'ego Kravitza na nieśmiertelne przeboje

Fenomen umiejętności amerykańskiego wokalisty opierał się na tworzeniu niezwykle chwytliwych melodii, które docierały do mas, zachowując jednocześnie ich pierwotny i drapieżny klimat. Taka sztuka w branży fonograficznej uchodzi za rzadkość. Wielu twórców próbujących identycznych zabiegów wpadało w pułapkę zbyt bezpiecznego grania lub otrzymywało produkt przerysowany formą nad treścią, który sprawdzał się jedynie w teorii.

Tymczasem u 62-latka ta wybuchowa mieszanka tętniła życiem, czego świetnym przykładem jest wciąż imponujący numer „Are You Gonna Go My Way”, pełen niewymuszonej arogancji i niesamowitego pulsu. Zupełnie inne, zdecydowanie bardziej przystępne dla stacji radiowych oblicze zaprezentował w utworze „Fly Away”, który zachował jednak charakterystyczny sznyt autora. Natomiast w przypadku przeboju „It Ain't Over 'Til It's Over” amerykański artysta udowodnił swoje ogromne zrozumienie muzyki soul, komponując wzruszający kawałek, który skutecznie schował jego twardą, stricte rockową naturę.

To podejście okazało się jego najskuteczniejszą receptą na sukces w branży. Solista nigdy nie stylizował się na obrońcę tradycyjnych gitarowych wartości i nie pouczał innych, jak powinien wyglądać jedyny prawdziwy rock. Zamiast tego wykazywał się głębokim zrozumieniem faktu, że znakomity utwór wcale nie zmusza do wybierania między chwytliwą linią melodyczną a solidnym rytmem.

Lenny Kravitz zrewolucjonizował budowanie brzmienia

Warto od razu rozprawić się z krzywdzącym mitem na jego temat. Bardzo często ocenia się go wyłącznie przez kilka wielkich, komercyjnych przebojów, ignorując fakt, że pozycja artysty to wynik mistrzowskiej sztuki pisania i produkcji nagrań. Wyraźny brak zgody na muzyczną nudę widać było już w kawałku „Let Love Rule”, a pulsujące energią „Always on the Run” stanowi znakomity przykład nowatorskiego podejścia. Piosenka „Believe” obnażyła z kolei skłonności do psychodelii, podczas gdy „Mr. Cab Driver” ukazało niespokojny przekaz pod przykrywką klasycznych form, co sprawdzało się także w tak spokojnych balladach jak znane na całym świecie „Again”.

Gwiazdor estrady nadal trzyma wysoki poziom artystyczny

Twórczość tego wybitnego gitarzysty z powodzeniem stawia opór upływowi czasu, ponieważ uniknęła wpadnięcia w sidła jednego, przelotnego trendu. Choć wokalista święcił największe triumfy w epoce absolutnej dominacji legendarnych rockmanów na listach przebojów, jego kompozycje nie pokryły się kurzem dawnych lat. Aktualny repertuar niezmiennie epatuje swobodą, witalnością i niesamowitym magnetyzmem. Nagrania te pozbawione są taniej, sezonowej tymczasowości, dowodząc wręcz niesamowitej klasy ich pomysłodawcy.

Należy również zwrócić uwagę na inną, niezwykle istotną kwestię. Słynny instrumentalista zalicza się do grona wymierającego gatunku artystów, potrafiących połączyć własną tożsamość dźwiękową z gigantycznym komercyjnym sukcesem. Mężczyzna nigdy nie stał się ani w pełni niszowym buntownikiem, ani wyprodukowaną w studiu maszynką do hitów radiowych. Skutecznie i na własnych zasadach wypełnił przestrzeń pomiędzy tymi dwiema skrajnościami, dzięki czemu do jego nagrań wciąż podchodzi się z tak ogromnym entuzjazmem.

Okoliczność zbliżających się 62. urodzin daje zatem doskonałą sposobność do czegoś więcej niż jedynie nostalgicznych podsumowań. To idealny pretekst uświadamiający, że dzisiejszy solenizant zawdzięcza status legendy czemuś więcej niż atrakcyjnemu wyglądowi z instrumentem w dłoni. Amerykanin dokonał niezwykle trudnej sztuki splecenia kilku muzycznych wymiarów w nowatorską całość, oferując publiczności oryginalny miks najczystszego funku, rocka i soulu.

