Aleksandra Grysz urodziła. Znamy imię jej drugiego dziecka

Aleksandra Grysz urodziła drugiego syna

Prezenterka telewizyjna i jej partner Tomasz Tylicki doczekali się kolejnej pociechy. Wychowują już razem małego Tymoteusza, którego powitali w 2024 roku. Wiosną 2026 r. Aleksandra Grysz ogłosiła radosną nowinę o kolejnej ciąży, wzbudzając wielki entuzjazm wśród swoich obserwatorów na Instagramie. Z czasem wyszło też na jaw, że spodziewają się chłopca, co dla samych zainteresowanych było sporym zaskoczeniem, ale nade wszystko liczyło się dla nich szczęście i zdrowie maleństwa.

Zobacz też: Wersow urodziła! Gwiazda sieci powitała na świecie synka. Pokazała zdjęcie z maluszkiem i Frizem

21

Aleksandra Grysz zdradziła imię dziecka

W sobotni wieczór 19 września para potwierdziła narodziny malucha w sieci. Poinformowali przy okazji, że wybrali dla niego imię Tobiasz. Przyznali, że to przełomowa chwila w ich wspólnym życiu, dołączając do wpisu piękne podziękowania i wyrazy wielkiej ulgi po długich tygodniach oczekiwania na rozwiązanie.

Sonda Poród naturalny czy cesarskie cięcie? Cesarskie cięcie wydaje się bezpieczniejsze Jeśli nie dochodzi do żadnych komplikacji, to poród naturalny, który zalecają nawet lekarze

19.09.2026 = dzień, który zmienił nasze życie na zawsze… Tobiaszku, jak dobrze, że jesteś - napisali szczęśliwi rodzice w mediach społecznościowych.

Zaraz po publikacji posta posypały się setki ciepłych słów od znajomych i internautów. Życzenia zdrowia i spokoju w tym ważnym czasie przesłała też m.in. Katarzyna Cichopek, ciesząc się szczęściem swoich znajomych z telewizji.

Zobacz też: Ukochana Pawła Deląga urodziła! Dziewczynka dostała piękne imię

Gratulacje, kochani! - napisała aktorka i prezenterka.