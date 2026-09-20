Aleksandra Grysz urodziła. Znamy imię jej drugiego dziecka

Aleksandra Grysz urodziła drugiego syna
Prezenterka telewizyjna i jej partner Tomasz Tylicki doczekali się kolejnej pociechy. Wychowują już razem małego Tymoteusza, którego powitali w 2024 roku. Wiosną 2026 r. Aleksandra Grysz ogłosiła radosną nowinę o kolejnej ciąży, wzbudzając wielki entuzjazm wśród swoich obserwatorów na Instagramie. Z czasem wyszło też na jaw, że spodziewają się chłopca, co dla samych zainteresowanych było sporym zaskoczeniem, ale nade wszystko liczyło się dla nich szczęście i zdrowie maleństwa.
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Aleksandra Grysz zdradziła imię dziecka
W sobotni wieczór 19 września para potwierdziła narodziny malucha w sieci. Poinformowali przy okazji, że wybrali dla niego imię Tobiasz. Przyznali, że to przełomowa chwila w ich wspólnym życiu, dołączając do wpisu piękne podziękowania i wyrazy wielkiej ulgi po długich tygodniach oczekiwania na rozwiązanie.
19.09.2026 = dzień, który zmienił nasze życie na zawsze… Tobiaszku, jak dobrze, że jesteś - napisali szczęśliwi rodzice w mediach społecznościowych.
Zaraz po publikacji posta posypały się setki ciepłych słów od znajomych i internautów. Życzenia zdrowia i spokoju w tym ważnym czasie przesłała też m.in. Katarzyna Cichopek, ciesząc się szczęściem swoich znajomych z telewizji.
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Gratulacje, kochani! - napisała aktorka i prezenterka.