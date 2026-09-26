ME siatkarzy. Czy Polacy wezmą rewanż na Francji?

Finałowe starcie gigantów siatkówki

Polscy siatkarze w sobotę w Mediolanie przystąpią do decydującego meczu mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych będzie reprezentacja Francji. Stawką spotkania jest nie tylko prestiżowy złoty medal, ale również bezpośrednia kwalifikacja olimpijska na igrzyska w Los Angeles.

W drodze do finału Polska pokonała w półfinale Słowenię w trzech setach, pokazując doskonałą formę. Z kolei Francuzi zapewnili sobie awans, wygrywając 3:1 z reprezentacją Finlandii.

Okazja do rewanżu za igrzyska

Sobotni mecz w Mediolanie to powtórka finału igrzysk olimpijskich z Paryża, w którym Polacy ulegli gospodarzom 0:3. Będzie to doskonała okazja dla broniących tytułu mistrzów Europy Polaków, by wziąć rewanż na „Trójkolorowych”. Warto przypomnieć, że polska drużyna przegrała z Francją również w ćwierćfinale igrzysk w Tokio trzy lata wcześniej.

Historia spotkań obu drużyn w finałach mistrzostw Europy liczy tylko jeden mecz. Miało to miejsce w 2009 roku w Izmirze, gdzie biało-czerwoni wygrali 3:1, sięgając po swój pierwszy tytuł w historii. Drugi raz mistrzostwo zdobyli trzy lata temu w Rzymie, pokonując Włochów 3:0.

"Mamy już medal, ale chcemy więcej. Celujemy w złoto" – zadeklarował polski rozgrywający Marcin Komenda po wygranym półfinale ze Słowenią.

Pasmo sukcesów kadry Grbicia

Pod wodzą trenera Nikoli Grbicia polska reprezentacja nieprzerwanie odnosi sukcesy. Drużyna ma już zapewniony 12. medal mistrzostw Europy w historii, a jednocześnie 10. krążek zdobyty pod kierunkiem serbskiego szkoleniowca. Od momentu objęcia przez niego posady, Polska nie schodzi z podium najważniejszych międzynarodowych turniejów.

Początek wielkiego finału w Mediolanie zaplanowano na godzinę 21. Wcześniej, o godzinie 17, odbędzie się mecz o brązowy medal, w którym Finlandia zmierzy się ze Słowenią.