Zatrzymanie w Jeleniej Górze. Fałszywy masażysta w jednym z uzdrowisk

Incydent w obiekcie uzdrowiskowym w Cieplicach

Funkcjonariusze z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze ustalili, że 56-letni mężczyzna pojawił się wieczorem na terenie jednego z obiektów uzdrowiskowych w Cieplicach. Wykorzystując nieuwagę personelu, wszedł on do pokoju, w którym przebywały aktualnie dwie kobiety. Podejrzany przedstawił się jako masażysta zatrudniony w sanatorium i zaproponował im wykonanie usługi. Jedna z kobiet zdecydowała się na propozycję, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój oraz sprzeciw. W trakcie wykonywanego masażu mężczyzna miał bowiem dotykać kobietę w miejsca intymne.

Policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu karkonoskiego

Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, mężczyzna przerwał swoje działania i szybko uciekł z pokoju. O całym zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono policję, a funkcjonariusze rozpoczęli czynności zmierzające do ustalenia tożsamości sprawcy. Mundurowi przeanalizowali zgromadzony materiał, w tym zapisy z kamer monitoringu, co pozwoliło szybko wytypować podejrzewanego 56-latka. Do jego zatrzymania doszło w momencie, gdy przemieszczał się jednośladem po terenie uzdrowiska. Mężczyzna trafił prosto do policyjnego aresztu, a następnie został doprowadzony do prokuratury.

Zarzuty i dozór dla podejrzanego 56-latka

W Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze zatrzymany usłyszał zarzut dotyczący dopuszczenia się innej czynności seksualnej. Decyzją prokuratora wobec mieszkańca powiatu karkonoskiego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Jeśli w toku postępowania okaże się, że mężczyzna ma na swoim koncie więcej tego typu działań, grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie podejrzanego zdecyduje teraz sąd. Policjanci przy okazji tej sprawy przypominają o zasadzie ograniczonego zaufania wobec osób oferujących usługi w obiektach wypoczynkowych.

Apel policji o zachowanie ostrożności

Funkcjonariusze radzą, aby w przypadku korzystania z usług oferowanych w sanatoriach lub hotelach zawsze upewnić się, że dana osoba ma stosowne uprawnienia. Nie należy wpuszczać do użytkowanych pomieszczeń ludzi, których tożsamości lub celu wizyty nie jesteśmy całkowicie pewni. W sytuacji jakichkolwiek podejrzanych zachowań warto natychmiast poinformować personel obiektu. W przypadku poczucia zagrożenia należy niezwłocznie skontaktować się z policją, aby zapobiec potencjalnym niebezpiecznym zdarzeniom.

Źródło: Policja.pl