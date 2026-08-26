Rozbicie grupy złodziei samochodów pod Warszawą. Policjanci zatrzymali szefa litewskiego gangu

Akcja policjantów z Grupy Orzeł na autostradzie A2

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji ustalili mechanizm działania litewskiej grupy przestępczej. Funkcjonariusze namierzyli osobowego forda poruszającego się w kierunku granicy, co doprowadziło do zatrzymania pojazdu na autostradzie A2 w okolicy Brwinowa. W operacji uczestniczyli również mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, którzy pomogli w wypracowaniu dogodnej sytuacji do przeprowadzenia kontroli. Wewnątrz forda znajdował się 40-letni szef grupy oraz 54-letni kierowca, którzy są obywatelami Litwy.

Specjalistyczny sprzęt i fałszywe dokumenty w rękach policji

W zatrzymanym pojeździe funkcjonariusze odnaleźli urządzenia wykorzystywane do kradzieży nowoczesnych samochodów, w tym tak zwany gameboy. Policjanci zabezpieczyli także sfałszowane dokumenty sporządzone w językach niemieckim oraz fińskim, które miały posłużyć do nielegalnej rejestracji aut. Według ustaleń śledczych skradzione pojazdy miały trafić na Litwę, gdzie planowano ich dalszą legalizację za granicą. Wszystkie znalezione przedmioty zostały zabezpieczone i stanowią obecnie materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu.

Zatrzymanie lawety ze skradzionym pojazdem pod Wołominem

Dalsze czynności doprowadziły śledczych do namierzenia lawety na trasie S8 na wysokości Wołomina. Transport przewoził hyundaia, który według policyjnych ustaleń został skradziony pod koniec lipca na terytorium Niemiec. Policjanci odkryli, że samochód posiadał naniesiony wtórnie numer VIN, a w środku znajdowała się kolejna fałszywa dokumentacja przygotowana pod rejestrację. Funkcjonariusze wykorzystali specjalistyczne urządzenia, aby odczytać prawdziwe numery identyfikacyjne odzyskanego pojazdu i potwierdzić jego pochodzenie.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych obywateli Litwy

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ zarzuty dotyczące kradzieży z włamaniem hyundaia z terenu Niemiec. 40-letni lider grupy jest dodatkowo podejrzany o kradzież trzech samochodów marki Kia na obszarze Warszawy oraz Piaseczna. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Policjanci prowadzący sprawę nie wykluczają, że zatrzymani mogą mieć na koncie więcej kradzieży pojazdów z Polski i innych państw Unii Europejskiej.

Źródło: Policja.pl