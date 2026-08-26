Atak na taksówkarza we Wrocławiu. 23-latek uderzył kierowcę butelką w głowę

Agresja wobec obcokrajowca na Starym Mieście

Podczas kursu pojazdem typu taksi doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem pasażera oraz 66-letniego kierowcy. Z relacji pokrzywdzonego wynika, że 23-letni mężczyzna słysząc wschodni akcent prowadzącego, zaczął kierować pod jego adresem obraźliwe słowa. Agresja słowna odnosiła się bezpośrednio do narodowości taksówkarza, który jest obywatelem Białorusi. W pewnym momencie napastnik przeszedł do rękoczynów i uderzył 66-latka szklaną butelką w głowę.

Szybkie zatrzymanie i dozór policyjny dla 23-latka

Sprawą zajęli się policjanci pionu kryminalnego z komisariatu na wrocławskim Starym Mieście. Funkcjonariusze sprawnie ustalili tożsamość podejrzanego mężczyzny, a następnie doprowadzili do jego zatrzymania. Zebrany przez mundurowych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 23-latkowi zarzutów ataku na osobę z powodu jej przynależności narodowej. Decyzją prokuratora wobec zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Konsekwencje karne za ataki na tle narodowościowym

Za popełnione przestępstwo młodemu mężczyźnie grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają, że żadne różnice kulturowe, językowe czy narodowościowe nie mogą stanowić powodu do poniżania lub agresji wobec drugiego człowieka. Każdy taki przypadek jest traktowany przez organy ścigania bardzo poważnie i wiąże się z surową odpowiedzialnością karną. Funkcjonariusze zapowiadają jednocześnie stanowcze reakcje wobec osób, które dopuszczają się podobnych zachowań.

Źródło: Policja.pl