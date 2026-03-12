Oscary 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Gdzie obejrzysz nominowane filmy online?

Oscary 2026 tuż-tuż. Kiedy odbędzie się gala?

Sezon nagród filmowych nieubłaganie zmierza ku końcowi. Znamy już zdobywców statuetek m.in. BAFTA, Złotych Globów, Critics Choice Awards i SAG Awards. Teraz przyszedł czas na najważniejsze wyróżnienia w branży, czyli rozdanie Oscarów.

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wręczy swoje nagrody już po raz 98. Zgodnie z tradycją ceremonia wręczenia Oscarów 2026 odbędzie się w słynnym Dolby Theatre, położonym w sercu Los Angeles.

Wielka uroczystość zaplanowana jest na noc z 15 na 16 marca 2026 roku, a w roli gospodarza wieczoru wystąpi znany komik Conan O'Brien. To wydarzenie z pewnością przyciągnie przed ekrany miliony widzów na całym świecie.

Znamy już pełną listę nominacji, które ogłoszono 22 stycznia. O Oscary w 23 kategoriach rywalizuje aż 50 produkcji oraz związani z nimi twórcy. Niestety, nie wszystkie wyróżnione filmy były dostępne w polskiej dystrybucji kinowej. Jednak spora część głośnych tytułów, takich jak "Bugonia", "Wartość sentymentalna", "Wielki Marty", "Hamnet", "F1: Film" czy "Głos Hind Rajab", trafiła na nasze ekrany.

Bez konieczności wychodzenia z domu możesz obejrzeć film, który ustanowił nowy rekord w liczbie nominacji! Produkcja "Grzesznicy" w reżyserii Ryana Cooglera zdobyła aż 16 szans na Oscara, wyprzedzając dotychczasowych rekordzistów o dwie nominacje. Film ten walczy o statuetki w najważniejszych kategoriach, w tym za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i kreacje aktorskie. Tę głośną produkcję znajdziesz w ofercie HBO Max.

Na tej samej platformie streamingowej dostępny jest również inny silny kandydat do nagród, czyli "Jedna bitwa po drugiej", który zgromadził 13 nominacji. Kolejnym tytułem z dużą liczbą wyróżnień jest "Frankenstein" – adaptacja klasycznej powieści Mary Shelley, za której reżyserię odpowiada Guillermo del Toro. Ten mroczny obraz został stworzony dla platformy Netflix i tam też można go obejrzeć.

Aż dziewięć szans na nagrody Akademii mają filmy "Wartość sentymentalna" oraz "Wielki Marty", podczas gdy "Hamnet" zdobył osiem nominacji. Wszystkie te trzy produkcje są obecnie wyświetlane w repertuarach kinowych.

Po cztery nominacje przypadły w udziale filmom "F1: Film", "Bugonia" oraz "Sny o pociągach". Sportowy dramat "F1" z Bradem Pittem w obsadzie można oglądać na platformach Prime Video i Apple TV+. Nowy film Yorgosa Lanthimosa, "Bugonia", jest dostępny do wypożyczenia lub zakupu w serwisach Prime Video, Apple TV+, Player, Canal VOD i Rakuten TV. Z kolei "Sny o pociągach" znajdują się w bibliotece Netflixa.

W internecie bez problemu znajdziemy również produkcje rywalizujące w kategorii najlepszego filmu animowanego. Na platformie Netflix dostępne są "K-popowe łowczynie demonów", w Disney+ obejrzymy "Elio", a "Zwierzogród 2" można kupić m.in. na Apple+, Prime Video i Rakuten TV.

