Kamil Nożyński i Izabela Skierska mają romans? Gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" w końcu ujawnia prawdę

Kamil Nożyński z "Tańca z Gwiazdami" ma romans z partnerką?

Popularny program taneczny od lat słynie nie tylko z efektownych choreografii, ale i rodzących się za kulisami uczuć. Intensywne przygotowania i długie godziny na sali treningowej często zbliżają do siebie uczestników, co niejednokrotnie kończyło się nawet ślubem. Nic więc dziwnego, że w obecnej edycji uwaga widzów skupiła się na Kamilu Nożyńskim i jego partnerce, Izabeli Skierskiej. Fani show od dłuższego czasu podejrzewają, że relacja tej dwójki wykracza poza czysto zawodowe ramy. W sieci regularnie pojawiają się komentarze sugerujące, że gorąca atmosfera między tancerzami to nie tylko zasługa dobrze ułożonej choreografii.

Izabela Skierska i Kamil Nożyński o rzekomym romansie

Wątpliwości postanowiła rozwiać dziennikarka serwisu Pudelek, która odwiedziła parę podczas treningu. Zapytała wprost o doniesienia, które krążą w mediach społecznościowych. Izabela Skierska przyznała, że świetnie dogaduje się z Kamilem, ale natychmiast ucięła plotki o romantycznym charakterze ich znajomości. Tancerka zaznaczyła również, że nie mają wpływu na to, co piszą o nich internauci.

"My się polubiliśmy i myślę, że to bardzo widać. I też, jeżeli ktoś ma dobrą relację ze sobą, to ja zawsze to powtarzam, na parkiecie będzie to widać. Jak ktoś ma złą relację ze sobą, to też widać. A różne takie spekulacje i wszystko, co jest dookoła tego, no to akurat te rzeczy są poza nami" - powiedziała Iza Pudelkowi.

W podobnym tonie wypowiedział się sam Kamil Nożyński. Aktor i muzyk potwierdził, że między nim a tancerką iskrzy, ale jest to wyłącznie profesjonalna chemia, która ułatwia im pracę nad kolejnymi układami. Dodał, że na sali prób nie ma mowy o pobłażaniu – Skierska jest bardzo wymagająca i skrupulatnie pilnuje każdego detalu, co przekłada się na ich coraz lepsze występy i rosnącą sympatię publiczności.

"Tak, w sensie, no lubimy się z Izą, jest chemia i sprzyja to też treningom, chociaż Iza na sali jest twarda, wymagająca naprawdę i tutaj nie ma to tamto" - wyjawił Nożyński.