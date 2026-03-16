Oscarowa animacja Polaka podbija internet. Gdzie obejrzeć film "The Girl Who Cried Pearls"?

Fabuła "The Girl Who Cried Pearls". O czym opowiada nagrodzona animacja Maćka Szczerbowskiego?

Dzieło zatytułowane "The Girl Who Cried Pearls" stanowi animację poklatkową. Za jej realizację odpowiada dwóch utalentowanych artystów, czyli Maciek Szczerbowski oraz Chris Lavis, a cały projekt został sfinalizowany przy ścisłej współpracy z kanadyjską instytucją National Film Board of Canada.

Akcja tego baśniowego obrazu toczy się na początku dwudziestego wieku na terenie Montrealu i skupia się na motywach wielkiej miłości oraz ludzkiej chciwości. Główną postacią historii jest biedny młodzieniec obdarzający uczuciem wyjątkową dziewczynę, której wylane łzy natychmiast przybierają postać cennych pereł.

Młodzieniec decyduje się na sprzedaż tych unikalnych klejnotów u bezdusznego właściciela miejscowego lombardu. Z biegiem czasu kupiec wymaga jednak dostarczania coraz większych ilości drogocennych kamieni. W efekcie chłopak musi podjąć niezwykle trudną decyzję i ostatecznie wybrać pomiędzy szczerym uczuciem a perspektywą błyskawicznego zdobycia wielkiego majątku.

Dostępność "The Girl Who Cried Pearls". Gdzie obejrzeć oscarowy film w internecie?

Przyznanie prestiżowej statuetki Oscara 2026 sprawiło, że publiczność masowo ruszyła na poszukiwania. Widzowie z najróżniejszych stron świata próbowali szybko ustalić legalne internetowe źródła oferujące pełny seans animacji "The Girl Who Cried Pearls".

Poza granicami naszego kraju tytuł ten zasila biblioteki kilku popularnych platform streamingowych. Na terytorium Kanady nagrodzone dzieło można z łatwością odtworzyć, wykorzystując następujące udostępnione opcje:

oficjalną witrynę NFB.ca,

dedykowaną aplikację NFB Films,

katalog serwisu Crave.

Na kontynencie europejskim produkcja widnieje, chociażby w ofercie francuskojęzycznej platformy Arte. Ponadto w niektórych państwach obraz włączono do zasobów Amazon Prime Video, jednak aktualnie polscy subskrybenci nie posiadają jeszcze bezpośredniej opcji jego odtworzenia.

Widzowie z naszego kraju nie zostali jednak całkowicie pozbawieni szansy na zapoznanie się z tym tytułem. Znakomita oscarowa produkcja trafiła ostatecznie do serwisu YouTube, a bezpłatny dostęp do wideo "The Girl Who Cried Pearls" zapewniła widzom francuska portal ARTE.

Kim jest Maciek Szczerbowski? Poznańskie korzenie laureata Oscara 2026

Zdobycie statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej stanowi dla Maćka Szczerbowskiego absolutnie przełomowe osiągnięcie. Ten uznany artysta przyszedł na świat w Poznaniu, ale jeszcze w latach dziecięcych wyjechał z bliskimi do Kanady i to właśnie tam zaczął budować swoją imponującą pozycję w branży animacji.

Triumf tytułu "The Girl Who Cried Pearls" dobitnie potwierdza, że rodzimi artyści potrafią budzić podziw międzynarodowych krytyków i osiągać historyczne wyniki.