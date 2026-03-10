Orły 2026. Wzruszający moment w hołdzie dla zmarłych aktorów. Dykiel i Linde-Lubaszenko z owacjami na stojąco

Gala rozdania Orłów to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim świecie filmowym. Statuetki przyznawane są w kilkunastu kategoriach, honorując reżyserów, aktorów, scenarzystów i wielu innych twórców, którzy przyczynili się do powstania wyjątkowych dzieł. Tegoroczna edycja, jak zwykle, zgromadziła plejadę gwiazd, a także przedstawicieli mediów i branży. Uroczystość była okazją do świętowania sukcesów polskiego kina i docenienia ciężkiej pracy wszystkich zaangażowanych w produkcję filmów. Oprócz nagród za bieżące dokonania, gala była również momentem refleksji i wspomnień.

Orły 2026 rozdane. Na gali nie zabrakło gwiazd

Historia tych nagród liczy już ponad ćwierć wieku. Przyznawane przez Polską Akademię Filmową statuetki są pożądane przez wielu ambitnych artystów związanych z filmem. W tym roku aż trzynaście nominacji zdobył "Dom dobry" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, a gala rozdania Orłów wywołała jak zwykle wielkie emocje. Uwagę standardowo przyciągały stylizacje gwiazd, jednak wśród radości, rozczarowań i żartów gospodarzy znalazło się też miejsce na chwilę powagi i refleksji.

Owacje na stojąco dla zmarłych artystów. Wzruszające chwile podczas ceremonii

Pięknej tradycji ponownie stało się zadość. Zgromadzeni na gali Orłów 2026 złożyli hołd swoim kolegom i koleżankom, którzy zmarli od czasu poprzedniej ceremonii w 2025 roku.

"Zanim przyznamy nagrody, zgodnie z tradycją akademii żegnamy wszystkich tych, którzy odeszli od czasu ostatniej ceremonii. To są artyści i artystki, którzy zostawili piękne filmy" - powiedział ze sceny Dariusz Jabłoński.

Nie było jednak minuty ciszy, a głośne owacje. Świat polskiego filmu gromkimi brawami na stojąco uhonorował tych artystów, których od niedawna z nami nie ma. Oklaskiwano między innymi zmarłych w lutym br. Bożenę Dykiel i Edwarda Linde-Lubaszenkę. W minionym roku zmarli również Ewa Dałkowska, Mirosław Chojecki, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Michał Urbaniak, Maciej Karpiński czy Jacek Kulczycki.