Pleśń w doniczce monstery zniknie bez śladu. Wystarczy wcisnąć w ziemię dwie sztuki

• Osłabiona monstera i biały nalot na podłożu to znak, że roślinę zaatakowała groźna dla jej życia pleśń.

• Sprawdź główne przyczyny namnażania się grzyba w doniczce i dowiedz się, jak uchronić liście przed więdnięciem oraz żółknięciem.

• Wypróbuj prostą metodę z użyciem dwóch sztuk kuchennego produktu, który błyskawicznie usunie z gleby pleśń i jej zarodniki.

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie

Domowy sposób na pleśń w doniczce monstery. Jak uratować marniejącą roślinę?

W ostatnich latach monstera zdobyła status jednej z najchętniej wybieranych roślin doniczkowych. Jej okazałe, głęboko zielone liście o charakterystycznych wcięciach doskonale dekorują każde wnętrze. Co ważne, gatunek ten nie ma wygórowanych potrzeb, a przestrzeganie podstawowych reguł pielęgnacji gwarantuje jego bujny wzrost. Zdarza się jednak, że mimo troskliwej opieki roślina zaczyna marnieć. Liście stają się wówczas matowe i wiotkie, pokrywają się plamami, a ich koloryt zmienia się na żółty bądź brązowy. Jak można temu zaradzić? Za pogorszenie stanu rośliny bardzo często odpowiada rozwijająca się w podłożu pleśń. Początkowo problem bywa niezauważalny, lecz z biegiem czasu na powierzchni gleby formuje się wyraźny, biały kożuch. Szybka reakcja jest kluczowa dla przetrwania okazu. Z pomocą przychodzą tutaj domowe metody zwalczania grzyba, które likwidują nie tylko widoczny nalot, ale również ukryte głęboko w ziemi zarodniki.

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Czosnek na pleśń w doniczce monstery. Jak stosować ten naturalny preparat?

Przed użyciem domowego środka grzybobójczego należy usunąć zainfekowaną, górną warstwę podłoża i dosypać w to miejsce świeżej ziemi. W walce z pleśnią w doniczkach znakomite rezultaty przynosi zwykły czosnek. Zawarta w nim allicyna wykazuje silne działanie antybakteryjne oraz przeciwgrzybicze, co pozwala w pełni naturalnie i bezproblemowo oczyścić glebę z grzybni i jej zarodników. W jaki sposób przeprowadzić taki zabieg? Najmniej skomplikowana metoda polega na wciśnięciu w ziemię 2 obranych ząbków czosnku. Trzeba przy tym zachować ostrożność, by nie naruszyć systemu korzeniowego monstery. Alternatywnym rozwiązaniem z wykorzystaniem tego samego warzywa jest przygotowanie specjalnego wywaru. Wystarczy zagotować 4 ząbki w pół litra wody, a po całkowitym ostudzeniu płynu podlać nim zaatakowane przez pleśń kwiaty.

Dlaczego w doniczce pojawia się pleśń? Najczęstsze przyczyny problemu

Zjawisko pleśnienia ziemi w doniczkach przybiera na sile głównie w sezonie jesienno-zimowym. Nie jest to wyłącznie defekt wizualny, ponieważ obecność grzyba stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia rośliny. Rozrastająca się w głębi podłoża grzybnia odcina korzeniom dostęp do niezbędnych składników mineralnych, co prowadzi do stopniowego osłabienia, a w skrajnych przypadkach nawet do obumarcia okazu. Co sprzyja rozwojowi tego problemu? Wśród głównych czynników wywołujących pleśń w doniczkach wymienia się:

• nadmierny poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu,

• zbyt obfite i częste podlewanie kwiatów,

• zastosowanie mało przepuszczalnego podłoża,

• niedobór światła słonecznego.