Olivia Rodrigo wydała nową płytę "you seem pretty sad for a girl so in love"

Olivia Rodrigo wydała "you seem pretty sad for a girl so in love"

12 czerwca 2026 roku to data, na którą czekali wszyscy fani Olivii Rodrigo. Jej najnowsze dzieło, album "you seem pretty sad for a girl so in love", jest już dostępny! To trzeci studyjny krążek w karierze młodej gwiazdy, który z pewnością umocni jej pozycję na muzycznym rynku i zapewni mnóstwo nowych przebojów.

"stupid song" – nowy singiel i baletowy teledysk

Wraz z premierą albumu, Olivia Rodrigo zaprezentowała również oficjalny teledysk do utworu "stupid song". Klip, wyreżyserowany przez Mitcha Ryana, powstał w malowniczych sceneriach Nowego Jorku. Co ciekawe, za choreografię odpowiadała pierwsza solistka New York City Ballet, Tiler Peck, która wystąpiła w wideo razem z tancerzami NYC Ballet i American Ballet Theater, dodając klipowi wyjątkowego artystycznego wymiaru. To prawdziwa gratka dla fanów tańca i dobrej muzyki!

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Osiągnięcia Olivii Rodrigo

Olivia Rodrigo to prawdziwa maszyna do bicia rekordów, a jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie. Pierwszy singiel z nowego albumu, "drop dead", zapewnił jej historyczne osiągnięcie – stała się pierwszą artystką, której pierwsze trzy single z trzech kolejnych albumów zadebiutowały na 1. miejscu list przebojów! Nie inaczej było z drugim singlem, "the cure", który również podbił szczyty wielu zestawień Billboardu, w tym Hot Rock & Alternative Songs, Hot Alternative Songs oraz Alternative Digital Song Sales. To dowód na jej niezwykłą popularność i talent.

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The Unraveled Tour bije rekordy frekwencji

Zapowiedziana na wrzesień trasa koncertowa The Unraveled Tour to już fenomen! Wszystkie koncerty zostały wyprzedane, a sprzedaż biletów przekroczyła milion na całym świecie. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie dodano kolejne daty, a Rodrigo ustanowiła nowe rekordy frekwencyjne w najbardziej prestiżowych obiektach. Początkowe cztery koncerty w nowojorskim Barclays Center rozrosły się do dziesięciokoncertowej rezydencji. Artystka zagra także dziesięć razy w Intuit Dome w Los Angeles, bijąc tamtejszy rekord. Absolutnym rekordzistą będzie jej występ w londyńskiej hali The O2, gdzie wystąpi aż jedenaście razy, dołączając do grona takich gigantów jak Prince, Spice Girls, One Direction, Ariana Grande, Elton John czy Rihanna.