Olivia Rodrigo wydała nową płytę "you seem pretty sad for a girl so in love"

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-12 11:35

Olivia Rodrigo, ikona współczesnego popu, ponownie podbija serca fanów! Dziś światło dzienne ujrzał jej długo wyczekiwany trzeci album studyjny "you seem pretty sad for a girl so in love". Wraz z płytą premierę miał teledysk do najnowszego singla "stupid song", a artystka szykuje się do rekordowej trasy koncertowej.

Olivia Rodrigo
Autor: Universal Music Polska/ Materiały prasowe

Olivia Rodrigo wydała "you seem pretty sad for a girl so in love"

12 czerwca 2026 roku to data, na którą czekali wszyscy fani Olivii Rodrigo. Jej najnowsze dzieło, album "you seem pretty sad for a girl so in love", jest już dostępny! To trzeci studyjny krążek w karierze młodej gwiazdy, który z pewnością umocni jej pozycję na muzycznym rynku i zapewni mnóstwo nowych przebojów.

"stupid song" – nowy singiel i baletowy teledysk

Wraz z premierą albumu, Olivia Rodrigo zaprezentowała również oficjalny teledysk do utworu "stupid song". Klip, wyreżyserowany przez Mitcha Ryana, powstał w malowniczych sceneriach Nowego Jorku. Co ciekawe, za choreografię odpowiadała pierwsza solistka New York City Ballet, Tiler Peck, która wystąpiła w wideo razem z tancerzami NYC Ballet i American Ballet Theater, dodając klipowi wyjątkowego artystycznego wymiaru. To prawdziwa gratka dla fanów tańca i dobrej muzyki!

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Osiągnięcia Olivii Rodrigo

Olivia Rodrigo to prawdziwa maszyna do bicia rekordów, a jej kariera rozwija się w zawrotnym tempie. Pierwszy singiel z nowego albumu, "drop dead", zapewnił jej historyczne osiągnięcie – stała się pierwszą artystką, której pierwsze trzy single z trzech kolejnych albumów zadebiutowały na 1. miejscu list przebojów! Nie inaczej było z drugim singlem, "the cure", który również podbił szczyty wielu zestawień Billboardu, w tym Hot Rock & Alternative Songs, Hot Alternative Songs oraz Alternative Digital Song Sales. To dowód na jej niezwykłą popularność i talent.

Olivia Rodrigo rozpoczyna nową erę
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The Unraveled Tour bije rekordy frekwencji

Zapowiedziana na wrzesień trasa koncertowa The Unraveled Tour to już fenomen! Wszystkie koncerty zostały wyprzedane, a sprzedaż biletów przekroczyła milion na całym świecie. W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie dodano kolejne daty, a Rodrigo ustanowiła nowe rekordy frekwencyjne w najbardziej prestiżowych obiektach. Początkowe cztery koncerty w nowojorskim Barclays Center rozrosły się do dziesięciokoncertowej rezydencji. Artystka zagra także dziesięć razy w Intuit Dome w Los Angeles, bijąc tamtejszy rekord. Absolutnym rekordzistą będzie jej występ w londyńskiej hali The O2, gdzie wystąpi aż jedenaście razy, dołączając do grona takich gigantów jak Prince, Spice Girls, One Direction, Ariana Grande, Elton John czy Rihanna.

Nowości muzyczne 2026
Olivia Rodrigo