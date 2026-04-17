Olivia Rodrigo królową Wersalu! Artystka wraca z singlem "drop dead"

"drop dead" – nowa odsłona Olivii Rodrigo

Singiel "drop dead" to prawdziwa uczta dla fanów Olivii Rodrigo. Artystka śpiewa w nim o "kobiecej intuicji", która prowadzi ją ku nowej miłości. Utwór oddaje ekscytację i dreszczyk emocji towarzyszący rozkwitającemu romansowi. Za reżyserię klipu odpowiada Petra Collins, która mistrzowsko oddała klimat Wersalu, gdzie Olivia przemierza pełne przepychu korytarze słynnego pałacu królewskiego. Widoki zapierają dech w piersiach, a Olivia prezentuje się w iście królewskim stylu!

"you seem pretty sad for a girl so in love" – premiera już 12 czerwca!

"drop dead" to zaledwie przedsmak tego, co czeka nas na nowym albumie Olivii Rodrigo, zatytułowanym "you seem pretty sad for a girl so in love". Premiera krążka zaplanowana jest na 12 czerwca. Już teraz w przedsprzedaży dostępne są limitowane edycje gadżetów, starannie dobrane przedmioty kolekcjonerskie, płyty winylowe i wiele więcej. Fani mogą liczyć na wyjątkowe pamiątki z tej muzycznej podróży.

Producentem albumu jest Dan Nigro, który współpracował z Rodrigo przy jej poprzednich, multiplatynowych albumach "SOUR" i "GUTS". To gwarancja najwyższej jakości i spójności brzmienia. Olivia Rodrigo już rozpoczęła promocję albumu w niezwykle kreatywny sposób, zamalowując na fioletowo ścianę w centrum Los Angeles, która stopniowo zmieniała kolor na różowy, wprawiając fanów w szał spekulacji.

Jestem niesamowicie dumna z tej płyty i nie mogę się doczekać, aż ją usłyszycie – powiedziała Olivia, podgrzewając atmosferę oczekiwania.

Spektakularne sukcesy Olivii Rodrigo

Olivia Rodrigo to prawdziwy fenomen na scenie muzycznej. Jej debiutancka płyta "SOUR" zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200 i została uznana przez "Rolling Stone" za Album nr 1 2021 roku. W 2022 roku artystka zdobyła aż trzy nagrody Grammy w kategoriach: Najlepszy Nowy Artysta, Najlepszy Popowy Album Wokalny ("SOUR") oraz Najlepsze Popowe Wykonanie Solo ("drivers license"). „SOUR” to również pierwszy i jedyny album w historii Spotify, z którego cztery utwory (w tym "drivers license") przekroczyły dwa miliardy odtworzeń.

Drugi album Olivii, "GUTS" z 2023 roku, również podbił listy przebojów, debiutując na 1. miejscu listy Billboard 200. Singiel "Vampire" powrócił na szczyt listy Billboard Hot 100, a sama Rodrigo znalazła się na 1. miejscu listy Artist 100, co zapewniło jej potrójne miejsce w zestawieniu. Trasa GUTS World Tour to 100 wyprzedanych koncertów w 64 miastach w ponad 21 krajach, a także występy na 18 festiwalach na całym świecie.