Zbigniew Boniek celebruje rocznicę ślubu z żoną. Padły zaskakujące słowa, zareagował Tomasz Lis

Były wybitny reprezentant Polski przypomina o swoim wieloletnim związku i prezentuje odbiorcom unikalne fotografie ze ślubnego kobierca.

Wirtualna publikacja z podpisem „Viva Gruba!” spotkała się z ogromnym entuzjazmem, a internauci błyskawicznie zasypali małżeństwo życzeniami.

Poznaj szczegóły wieloletniej relacji słynnego sportowca i zobacz archiwalne materiały, które zdobyły popularność w mediach społecznościowych.

Zbigniew Boniek wspomina ślub z żoną Wiesławą

Słynny sportowiec oraz jego ukochana mogą pochwalić się niezwykle długim stażem małżeńskim. Zakochani oficjalnie przypieczętowali swój związek 12 czerwca 1976 roku w gmachu Urzędu Stanu Cywilnego w Bydgoszczy. Były działacz piłkarski postanowił publicznie uczcić pięćdziesiątą rocznicę tego wyjątkowego momentu i zamieścił w sieci okolicznościowy komunikat. Na jego oficjalnym koncie w serwisie X pojawiła się seria unikalnych fotografii w odcieniach czerni i bieli, które uwieczniły dzień ich ślubu.

„Zaczęło się 12.06.1976 w USC w Bydgoszczy… 50 lat minęło jak jeden dzień… Viva Gruba” – napisał Zbigniew Boniek. Wykorzystał on w ten sposób fragment popularnego utworu muzycznego, a na koniec dorzucił od siebie dowcipny i zarazem ciepły zwrot skierowany bezpośrednio do partnerki.

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Ta sentymentalna wrzutka bardzo szybko zyskała ogromną popularność wśród użytkowników portalu. Obserwatorzy entuzjastycznie przyjęli nie tylko sam fakt opublikowania romantycznych kadrów, ale także zwrócili uwagę na specyficzne poczucie humoru oraz ogromny dystans do siebie, jaki małżonkowie utrzymali przez dekady.

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Tomasz Lis reaguje na rocznicowy wpis Zbigniewa Bońka

Wirtualna publikacja błyskawicznie przyciągnęła uwagę użytkowników, co zaowocowało wysypem pozytywnych wiadomości. Sympatycy z całego kraju masowo składali serdeczne gratulacje, życząc małżeństwu mnóstwa zdrowia oraz niegasnącego uczucia. Wśród wpisów można było przeczytać między innymi takie sformułowania jak „Super gratulacje dla Państwa”, „NIECH ŻYJE MIŁOŚĆ” czy „Gratulacje Prezesie i zdrowia dla was”. Do grona winszujących dołączył również doskonale znany w branży medialnej Tomasz Lis, który postanowił odpowiedzieć w bardzo zwięzłej formie, publikując w komentarzu cztery graficzne symbole przedstawiające kwiaty.

Zaczęło się 12.06.1976 w USC w Bydgoszczy……….50 lat minęło jak jeden dzień …..❤️ Viva Gruba👍🔝❤️❤️ pic.twitter.com/w3g7lCmasY— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 12, 2026

Rodzina Zbigniewa Bońka to trójka dzieci i liczne wnuki

Większość kibiców utożsamia legendę polskiej reprezentacji przede wszystkim z zieloną murawą oraz pracą w strukturach związkowych, jednak to właśnie najbliżsi stanowią jego największy powód do radości. Słynny „Zibi” od wielu lat na stałe przebywa w Rzymie, gdzie wspólnie z ukochaną Wiesławą zbudowali swoje centrum życiowe. Z tego związku na świat przyszła trójka dzieci, a mianowicie córki Karolina i Kamila oraz syn Tomasz. Z czasem ich klan znacząco się rozrósł, ponieważ były prezes piłkarskiej centrali doczekał się aż siedmiorga wnucząt, do których należą między innymi Mateo, Giulia oraz Emma Catterina. Warto dodatkowo wspomnieć, że mężem jednej z córek jest Vincenzo Santopadre, były włoski zawodnik rywalizujący na kortach tenisowych. Opublikowany z okazji rocznicy materiał dobitnie pokazuje, że pomimo funkcjonowania w blasku fleszy, to właśnie domowe ognisko zajmuje pierwsze miejsce w hierarchii wartości sportowca.