61-letnia Elizabeth Hurley pozuje w bikini. Reakcja partnera rozgrzała fanów

61. urodziny Elizabeth Hurley. Aktorka pozuje w żółtym bikini

Zamiast ukrywać się przed obiektywami, brytyjska aktorka zdecydowała się celebrować swój wiek w wyjątkowo śmiały sposób. Z okazji 61. urodzin artystka zaprezentowała swoim obserwatorom na Instagramie fotografię w skąpym, żółtym kostiumie kąpielowym. Ten odważny ruch natychmiast przyciągnął uwagę tysięcy internautów, którzy nie mogli uwierzyć, że gwiazda wciąż zachowuje tak młodzieńczy i promienny wygląd.

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Elizabeth Hurley na plaży. Fani zachwyceni formą 61-latki

Opublikowana fotografia przedstawia uśmiechniętą jubilatkę stojącą na brzegu morza z barwną chustą uniesioną nad głową. Choć malownicza sceneria przypomina ujęcia z hollywoodzkich produkcji, to jednak internauci skupili się w głównej mierze na doskonałej sylwetce aktorki, która mimo upływu lat wciąż pozostaje w rewelacyjnej kondycji fizycznej.

Do urodzinowego postu brytyjska gwiazda dodała również osobistą refleksję na temat upływającego czasu. Artystka przyznała, że w przeszłości proces starzenia napawał ją dużym lękiem, jednak obecny stan rzeczy przeszedł jej najśmielsze oczekiwania. Jubilatka zaznaczyła, że znajduje się teraz w niezwykle szczęśliwym momencie swojego życia, kierując jednocześnie wyrazy ogromnej wdzięczności w stronę najbliższej rodziny, przyjaciół oraz oddanych fanów.

Reakcja użytkowników sieci na urodzinowy wpis była błyskawiczna i niezwykle entuzjastyczna. Pod najnowszym materiałem opublikowanym przez aktorkę zaroiło się od pochlebnych opinii, w których fani nie potrafili ukryć swojego ogromnego zdumienia. Wiele osób otwarcie podkreślało, że 61-latka prezentuje się absolutnie bezbłędnie, a utrzymanie takiej figury w tym wieku wydaje się niemal niemożliwe.

Atmosferę wokół urodzinowej publikacji dodatkowo podgrzał obecny partner brytyjskiej gwiazdy, Billy Ray Cyrus. Muzyk zamieścił pod zdjęciem bardzo osobisty wpis, w którym publicznie podkreślił swoją dumę z ukochanej oraz wyraził ekscytację na myśl o ich wspólnej przyszłości. Oprócz tego artysta zamieścił na swoim profilu własne, romantyczne życzenia dla 61-latki, określając ją wprost mianem miłości swojego życia.

Oficjalny związek pary rozpoczął się w 2025 roku, chociaż drogi obojga artystów krzyżowały się już znacznie wcześniej. Ze względu na ogromną rozpoznawalność oraz niezwykle barwną przeszłość uczuciową każdego z nich, ta romantyczna relacja od samego początku znajduje się w centrum uwagi światowych mediów branżowych.

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