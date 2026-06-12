61-letnia Elizabeth Hurley pozuje w bikini. Reakcja partnera rozgrzała fanów

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-12 11:10

Elizabeth Hurley po raz kolejny udowodniła, że wiek to tylko liczba. Z okazji 61. urodzin aktorka zamieściła w sieci gorące ujęcie w bikini, które wywołało ogromne poruszenie wśród użytkowników mediów społecznościowych. Lawinę komplementów uzupełniła publiczna deklaracja jej partnera, Billy'ego Raya Cyrusa, co dodatkowo zelektryzowało fanów śledzących życie uczuciowe brytyjskiej gwiazdy.

61. urodziny Elizabeth Hurley. Aktorka pozuje w żółtym bikini

Zamiast ukrywać się przed obiektywami, brytyjska aktorka zdecydowała się celebrować swój wiek w wyjątkowo śmiały sposób. Z okazji 61. urodzin artystka zaprezentowała swoim obserwatorom na Instagramie fotografię w skąpym, żółtym kostiumie kąpielowym. Ten odważny ruch natychmiast przyciągnął uwagę tysięcy internautów, którzy nie mogli uwierzyć, że gwiazda wciąż zachowuje tak młodzieńczy i promienny wygląd.

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Opublikowana fotografia przedstawia uśmiechniętą jubilatkę stojącą na brzegu morza z barwną chustą uniesioną nad głową. Choć malownicza sceneria przypomina ujęcia z hollywoodzkich produkcji, to jednak internauci skupili się w głównej mierze na doskonałej sylwetce aktorki, która mimo upływu lat wciąż pozostaje w rewelacyjnej kondycji fizycznej.

Do urodzinowego postu brytyjska gwiazda dodała również osobistą refleksję na temat upływającego czasu. Artystka przyznała, że w przeszłości proces starzenia napawał ją dużym lękiem, jednak obecny stan rzeczy przeszedł jej najśmielsze oczekiwania. Jubilatka zaznaczyła, że znajduje się teraz w niezwykle szczęśliwym momencie swojego życia, kierując jednocześnie wyrazy ogromnej wdzięczności w stronę najbliższej rodziny, przyjaciół oraz oddanych fanów.

Reakcja użytkowników sieci na urodzinowy wpis była błyskawiczna i niezwykle entuzjastyczna. Pod najnowszym materiałem opublikowanym przez aktorkę zaroiło się od pochlebnych opinii, w których fani nie potrafili ukryć swojego ogromnego zdumienia. Wiele osób otwarcie podkreślało, że 61-latka prezentuje się absolutnie bezbłędnie, a utrzymanie takiej figury w tym wieku wydaje się niemal niemożliwe.

Atmosferę wokół urodzinowej publikacji dodatkowo podgrzał obecny partner brytyjskiej gwiazdy, Billy Ray Cyrus. Muzyk zamieścił pod zdjęciem bardzo osobisty wpis, w którym publicznie podkreślił swoją dumę z ukochanej oraz wyraził ekscytację na myśl o ich wspólnej przyszłości. Oprócz tego artysta zamieścił na swoim profilu własne, romantyczne życzenia dla 61-latki, określając ją wprost mianem miłości swojego życia.

Oficjalny związek pary rozpoczął się w 2025 roku, chociaż drogi obojga artystów krzyżowały się już znacznie wcześniej. Ze względu na ogromną rozpoznawalność oraz niezwykle barwną przeszłość uczuciową każdego z nich, ta romantyczna relacja od samego początku znajduje się w centrum uwagi światowych mediów branżowych.

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