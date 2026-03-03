Odziana w czerń Julia von Stein w nowej odsłonie. Olśniewa po zmianie fryzury

Julia von Stein trafiła do show biznesu za sprawą programów "Królowe życia, "Diabelnie boskie" czy "Shopping queens". Budząca emocje gwiazda Internetu wspiera rodzinny zakład pogrzebowy, zaś niedawno zaskoczyła liftingiem twarzy. 29-latka uznała najwyraźniej, że czas na więcej zmian w życiu. Niedawno się zaręczyła i zaczęła myśleć nad przyszłością z ukochanym, a teraz - zaprezentowała w sieci nową fryzurę.

Karolina Szczurowska wspomina "The Voice Kids". Brała udział w tej samej edycji, co Roksana Węgiel

Julia von Stein po metamorfozie. Teraz szykuje się do ślubu

Latem 2025 roku popularna, choć kontrowersyjna influencerka zaskoczyła całą Polskę. W wieku 29 lat poddała się zabiegowi liftingu twarzy, co wywołało spore dyskusje. Tomasz Jacyków skwitował w rozmowie z "Pudelkiem", że jego koleżanka z programu "Shopping queens" ma... "dziwny system wartości".

ZOBACZ TEŻ: Marcin Hakiel o kulisach rozstania z Katarzyną Cichopek. Te słowa o detektywie szokują

Julia von Stein nie przejmuje się jednak głosami krytyki i stale relacjonuje, co u niej słychać. Całkiem wielu obserwatorów zaskoczyła zaręczynami! Mimo że jeszcze nie tak dawno żaliła się na mierne życie uczuciowe, to najwidoczniej odnalazła szczęście u boku mężczyzny o imieniu Marcin i wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Jak zdradziła w odpowiedziach na pytania fanów, po ślubie chce mieć dziecko, a dokładnie - synka.

Czerń, grzywka i papieros. Tak celebrytka zagrała do obiektywu

Ostatnio Julia von Stein znowu przykuła uwagę. Na swojej instagramowej relacji zamieściła filmik, na którym uwodzicielsko wdzięczyła się do kamery w nowej fryzurze. W ubiegłym roku z charakterystycznej blondynki stała się brunetką, a teraz jej odmienionemu obliczu towarzyszy grzywka. Na nagraniu influencerka zapaliła papierosa, a jeśli chodzi o kreację - wybrała czerń. Podoba wam się w takim mrocznym wydaniu? Koniecznie dajcie znać! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.