Nie żyje Vittorio Messori. Słynny autor wywiadu z papieżem miał 84 lata

Włoski publicysta Vittorio Messori nie żyje

Wiadomość o odejściu cenionego autora dotarła do opinii publicznej w sobotę, budząc ogromne poruszenie wśród jego czytelników. Zmarły twórca należał do grona najważniejszych światowych publicystów zajmujących się tematyką religijną. Wydawane przez niego dzieła doczekały się przekładów na liczne języki obce, trafiając w gusta zarówno osób głęboko wierzących, jak i poszukujących dopiero swojego duchowego oparcia.

Vittorio Messori zyskał rozgłos dzięki wywiadowi z Janem Pawłem II

Międzynarodową rozpoznawalność zagwarantowała Włochowi publikacja zatytułowana „Przekroczyć próg nadziei”, będąca zapisem bezpośredniej rozmowy z polskim papieżem. Ten literacki projekt natychmiast stał się globalnym fenomenem wydawniczym, zyskując miano kluczowej pozycji religijnej ubiegłego stulecia. Odbiorcy otrzymali wyjątkową szansę zapoznania się z osobistymi przemyśleniami biskupa Rzymu dotyczącymi codzienności oraz kwestii wyznaniowych.

Dorobek włoskiego twórcy obejmuje jednak znacznie więcej głośnych tytułów. Wcześniej ogromnym zainteresowaniem cieszył się jego wywiad z Josephem Ratzingerem, przeprowadzony jeszcze przed objęciem przez niego tronu Piotrowego. Wydany wówczas „Raport o stanie wiary” odbił się szerokim echem w środowisku, na stałe ugruntowując pozycję publicysty wśród czołowych autorów religijnych.

Pisarz przez dekady tworzył dla najbardziej prestiżowych tytułów prasowych na Półwyspie Apenińskim, w tym dla dzienników „Corriere della Sera” oraz „La Stampa”. Jego artykuły docierały do ogromnej rzeszy odbiorców i wielokrotnie stawały się zarzewiem gorących debat społecznych.

W swojej twórczości publicysta regularnie pochylał się nad skomplikowanymi zagadnieniami, analizując sylwetkę Jezusa, funkcjonowanie Kościoła oraz rozmaite kryzysy współczesnego świata. Zawsze wykazywał się dociekliwością, szukając odpowiedzi tam, gdzie inni milczeli. To właśnie odwaga w połączeniu z potężnym szacunkiem dla tradycji zbudowała jego wielki autorytet.

Kiedy w 2005 roku odszedł polski papież, włoski dziennikarz otwarcie dzielił się swoimi emocjami w przestrzeni publicznej. Z naciskiem przypominał o fundamentalnej roli Jana Pawła II dla świata i publicznie zapowiadał jego szybkie wyniesienie na ołtarze. Z perspektywy lat tamte odważne słowa okazały się w pełni trafnym proroctwem.

Morto lo scrittore Vittorio Messori, aveva 84 anni https://t.co/HlGiYLuSOy pic.twitter.com/byc1HtFWJF— Agenzia di Stampa ITALPRESS (@Italpress) April 4, 2026