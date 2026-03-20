Nie żyje Maciej Pesta. Ceniony polski aktor miał 43 lata

Polska scena teatralna pogrążyła się w żałobie. Maciej Pesta był wyrazistym aktorem, który zdobył gruntowne wykształcenie i bogate doświadczenie, występując na deskach wielu krajowych teatrów. Pojawiał się również przed kamerą. O jego odejściu poinformował zespół Teatru Syrena.

Maciej Pesta nie żyje. 43-latek był docenianym aktorem

Artysta urodził się w 1983 roku. Ukończył studium aktorskie przy olsztyńskim Teatrze im. Stefana Jaracza oraz wydział aktorski łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Maciej Pesta nie ograniczał się wyłącznie do ról scenicznych. Widzowie mogli go oglądać w takich produkcjach telewizyjnych jak "Forst", "Stulecie winnych" czy "Mecenas Porada", a także w krótkometrażowych "Porachunkach" w reżyserii Zuzanny Grajcewicz. Ostatnio realizował się zawodowo jako wolny strzelec.

Teatr żegna Macieja Pestę. "Straciliśmy dobrego kolegę"

Informację o śmierci 43-letniego aktora opublikował w mediach społecznościowych warszawski Teatr Syrena. Współpracownicy pożegnali Macieja Pestę, przypominając spektakle z jego udziałem i składając kondolencje jego bliskim. Zmarłego aktora wspomniał również Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

"Ze smutkiem informujemy, że w wieku 43 lat zmarł aktor Maciej Pesta. Naszej widowni był znany ze spektaklu 'Nogi Syreny', występował również w przedstawieniach z cyklu 'Morderca jest wśród nas' oraz w naszym filmie 'Hallo Syrena, czyli premiera się odbędzie'. [...] Straciliśmy dobrego kolegę i świetnego aktora, który nie bał się żadnych artystycznych wyzwań" - czytamy.

"Naszym sercom szczególnie bliskie pozostaną wspomnienia, kiedy był naszym teatralnym kolegą. Z Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach etatowo był związany w latach 2009-2012. Później, w jednym ze spektakli, stworzył tu tytułową rolę" - napisała załoga kieleckiego teatru.

Oprócz wyżej wymienionych instytucji, Maciej Pesta był docenianym artystą warszawskich scen: Nowego Teatru i Teatru Komedia, a także Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego. Jego droga zawodowa skrzyżowała się również z warszawskim Teatrem 21, zrzeszającym uzdolnionych aktorów z zespołem Downa. Warto dodać, że za rolę w spektaklu "Henrietta Lacks" zmarły artysta został uhonorowany na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych. Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia jego rodzinie i bliskim.

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...