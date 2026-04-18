Ekstraklasa: Radomiak pokonał Widzew. Jak doszło do dramatycznego zwrotu akcji?

Radomiak Radom – Widzew Łódź: Przebieg spotkania

Spotkanie Radomiak Radom – Widzew Łódź w ramach Ekstraklasy zakończyło się wynikiem 2:1 dla gospodarzy. Pierwsza połowa meczu upłynęła bez bramek, a na przerwę obie drużyny schodziły przy bezbramkowym remisie, co sugerowało wyrównaną walkę na boisku. Publiczność licząca 12 163 widzów z niecierpliwością oczekiwała na przełamanie impasu w drugiej części gry.

Przełom nastąpił w 59. minucie, kiedy to Widzew objął prowadzenie dzięki samobójczej bramce Christosa Donisa. To trafienie z pewnością zaskoczyło kibiców Radomiaka, stawiając ich drużynę w trudnej sytuacji. Sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka czuwał nad prawidłowym przebiegiem zawodów, notując również kilka upomnień.

Decydujące bramki i ostateczny wynik meczu

Radomiak Radom pokazał jednak charakter, doprowadzając do wyrównania w 83. minucie. Autorem bramki był Roberto Alves, który precyzyjnym strzałem przywrócił nadzieję kibicom zgromadzonym na stadionie. Ten gol znacząco podniósł morale gospodarzy, motywując ich do dalszej walki o pełną pulę punktów.

Zwycięskie trafienie dla Radomiaka padło w doliczonym czasie gry, w 90+3. minucie, a jego strzelcem był Luquinhas, zapewniając drużynie zwycięstwo. Dzięki temu efektownemu finiszowi Radomiak Radom ostatecznie pokonał Widzew Łódź 2:1, co stanowiło dramatyczny zwrot akcji. Mecz obfitował również w żółte kartki dla zawodników obu zespołów, co świadczyło o zaciętej rywalizacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.