Ekstraklasa: Radomiak pokonał Widzew. Jak doszło do dramatycznego zwrotu akcji?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-04-18 17:16

Mecz Ekstraklasy pomiędzy Radomiakiem Radom a Widzewem Łódź dostarczył kibicom niespodziewanych emocji. Spotkanie na stadionie w Radomiu zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2:1, choć to goście pierwsi objęli prowadzenie. Jak Radomiak Radom zdołał odwrócić losy spotkania w końcówce, zapewniając sobie cenne trzy punkty?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI But piłkarski, widoczny z bliska, uderza w czarno-białą piłkę, która spoczywa na zielonej, mokrej murawie. Wokół punktu kontaktu buta z piłką pryskają krople wody i fragmenty trawy, tworząc dynamiczny efekt. Na tle, w oddali, widać słabo zarysowane elementy stadionu z jasnymi światłami reflektorów rozświetlającymi ciemne niebo, co sugeruje nocną scenerię.

Radomiak Radom – Widzew Łódź: Przebieg spotkania

Spotkanie Radomiak Radom – Widzew Łódź w ramach Ekstraklasy zakończyło się wynikiem 2:1 dla gospodarzy. Pierwsza połowa meczu upłynęła bez bramek, a na przerwę obie drużyny schodziły przy bezbramkowym remisie, co sugerowało wyrównaną walkę na boisku. Publiczność licząca 12 163 widzów z niecierpliwością oczekiwała na przełamanie impasu w drugiej części gry.

Przełom nastąpił w 59. minucie, kiedy to Widzew objął prowadzenie dzięki samobójczej bramce Christosa Donisa. To trafienie z pewnością zaskoczyło kibiców Radomiaka, stawiając ich drużynę w trudnej sytuacji. Sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka czuwał nad prawidłowym przebiegiem zawodów, notując również kilka upomnień.

Decydujące bramki i ostateczny wynik meczu

Radomiak Radom pokazał jednak charakter, doprowadzając do wyrównania w 83. minucie. Autorem bramki był Roberto Alves, który precyzyjnym strzałem przywrócił nadzieję kibicom zgromadzonym na stadionie. Ten gol znacząco podniósł morale gospodarzy, motywując ich do dalszej walki o pełną pulę punktów.

Zwycięskie trafienie dla Radomiaka padło w doliczonym czasie gry, w 90+3. minucie, a jego strzelcem był Luquinhas, zapewniając drużynie zwycięstwo. Dzięki temu efektownemu finiszowi Radomiak Radom ostatecznie pokonał Widzew Łódź 2:1, co stanowiło dramatyczny zwrot akcji. Mecz obfitował również w żółte kartki dla zawodników obu zespołów, co świadczyło o zaciętej rywalizacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.