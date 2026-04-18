Julia Szeremeta ładuje baterie w Brazylii. Zaskoczyła zdjęciami spod egzotycznego wodospadu

Julia Szeremeta odpoczywa po sukcesach. Srebrna medalistka z Paryża w bikini

Polska wicemistrzyni olimpijska prezentuje doskonałą dyspozycję nie tylko podczas bokserskich pojedynków, ale również w czasie wolnym. Julia Szeremeta opublikowała w sieci zjawiskowe kadry z brazylijskich wakacji, na których pozuje w stroju kąpielowym na tle wodospadu. Fani mogą zobaczyć, w jaki sposób utytułowana zawodniczka łączy aktywną karierę z egzotycznym wypoczynkiem i prawdziwym resetem.

Młoda pięściarka zyskała ogromną sympatię polskich kibiców podczas ostatnich igrzysk w Paryżu, gdzie imponowała niezwykłym hartem ducha i unikalnym stylem walki. Jej zwycięski marsz przerwała dopiero finałowa walka na kortach Rolanda Garrosa, gdzie uległa wzbudzającej kontrowersje reprezentantce Tajwanu, jednak wywalczone srebro i tak stanowiło historyczny triumf. Zgodnie z relacją, rok po tym wydarzeniu Polka potwierdziła swoją formę, zdobywając kolejny srebrny krążek, tym razem podczas Pucharu Świata organizowanego w Brazylii. Biorąc pod uwagę fakt, że Julia Szeremeta ma zaledwie 22 lata, sympatycy boksu mogą liczyć na wiele kolejnych sportowych uniesień z jej udziałem.

34

Bokserka relaksuje się w Foz do Iguaçu. Czas w południowej Brazylii

Obecnie utalentowana zawodniczka przebywa na południu Brazylii, a dokładniej w malowniczej okolicy Foz do Iguaçu. To właśnie tam, na granicy z Argentyną, znajdują się spektakularne kaskady wodne, które stały się główną atrakcją jej wyjazdu. Polska pięściarka zażywała kąpieli w spienionej wodzie, a wyjątkowym klimatem tego miejsca postanowiła podzielić się z obserwatorami za pośrednictwem profilu na Instagramie.

"Szum wodospadów, zapach dżungli i totalny reset" - napisała.