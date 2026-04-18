Ekstraklasa siatkarzy. Aluron CMC Warta Zawiercie w finale?

Zacięta walka w drugim meczu półfinałowym

Drugie starcie półfinałowe w Ekstraklasie siatkarzy przyniosło kluczowe rozstrzygnięcie w rywalizacji o finał. Asseco Resovia Rzeszów podjęła na własnym parkiecie Aluron CMC Wartę Zawiercie w meczu, który miał zadecydować o losach całej serii. Spotkanie to było drugim pojedynkiem w play-offach, gdzie stawką jest awans do wielkiego finału rozgrywek. Cała seria toczy się do dwóch zwycięstw, co podnosiło rangę każdej piłki.

Zawiercianie wykazali się dominacją, pokonując rzeszowian 3:0. Wyniki setów to 16:24, 17:25 oraz 23:25, co jasno wskazuje na przewagę Aluronu CMC Warty Zawiercie w tym spotkaniu. Taki wynik zapewnił drużynie z Zawiercia mocną pozycję, zbliżając ją do celu, jakim był udział w finale. Resovia, mimo starań, nie zdołała znaleźć sposobu na przełamanie rywali.

Kto zagra o złoto, a kto o brąz?

Po tym zwycięstwie Aluron CMC Warta Zawiercie objął prowadzenie w rywalizacji play-off wynikiem 2-0. Oznacza to, że drużyna z Zawiercia zapewniła sobie awans do finału Ekstraklasy siatkarzy, gdzie będzie walczyć o tytuł mistrza Polski. Jest to ogromny sukces dla zespołu, który konsekwentnie realizował swój cel przez cały sezon. Zawodnicy tacy jak Miguel Tavares Rodrigues i Aaron Russell odegrali kluczową rolę w tym osiągnięciu.

Asseco Resovia Rzeszów, mimo zaangażowania zawodników takich jak Marcin Janusz i Karol Butryn, musi pogodzić się z porażką w półfinale. Rzeszowianie, w składzie z Mateuszem Porębą i Pawłem Zatorskim, staną teraz do walki o brązowy medal rozgrywek siatkarskich. To wciąż szansa na zakończenie sezonu z podium, co będzie ich nowym celem. Walka o trzecie miejsce również zapowiada się emocjonująco.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.