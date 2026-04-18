Ekstraklasa koszykarzy. Trefl Sopot zdominował mecz, co z Twardymi Piernikami?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-18 17:15

Ekstraklasa koszykarzy dostarczyła kibicom emocjonującego starcia, gdzie Energa Trefl Sopot zmierzyła się z Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń. Mecz w Ekstraklasie koszykarzy zakończył się wynikiem, który może zaskoczyć fanów toruńskiej drużyny, jednocześnie potwierdzając formę sopocian. Jakie były kluczowe momenty tego spotkania i kto okazał się punktowym liderem?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Koszykarz w czarnych spodenkach z białymi paskami i białych, wyściełanych nakolannikach, prowadzi pomarańczową piłkę do koszykówki z napisem "WILSON" na błyszczącej, drewnianej podłodze boiska. Jego lewa dłoń jest wyciągnięta nad piłką, a prawe stopa w czarno-białym bucie z żółtymi akcentami dotyka podłoża, podczas gdy lewa stopa w czarnym bucie jest lekko uniesiona. Na drugim planie widać niewyraźne sylwetki innych graczy i publiczności siedzącej na ławkach, a także fragmenty niebieskich i ciemnych ścian. Linia boiska w kolorze granatowym jest widoczna na drewnie, co dodaje głębi obrazowi.

Zwycięstwo Trefla Sopot nad Twardymi Piernikami

Spotkanie Ekstraklasy koszykarzy między Energą Trefl Sopot a Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń zakończyło się wyraźnym zwycięstwem gospodarzy. Sopocianie pokonali toruńską drużynę wynikiem 92:72, co świadczyło o ich dominacji na parkiecie. Poszczególne kwarty przyniosły rezultaty 28:24, 21:21, 20:13 oraz 23:14, pokazując stopniowe budowanie przewagi.

Mecz odbył się w ramach rozgrywek ligowych, będąc ważnym punktem w kalendarzu obu zespołów. Energa Trefl Sopot od samego początku narzuciła swoje tempo gry, co pozwoliło jej na utrzymanie prowadzenia przez większość spotkania. Wysoka skuteczność rzutowa i dobra obrona były kluczowe dla osiągniętego rezultatu.

Kto zdobył najwięcej punktów w obu drużynach?

Wśród zawodników Energa Trefl Sopot na wyróżnienie zasłużył Dylan Addae-Wusu, który zdobył 17 punktów, stając się liderem swojej drużyny. Ważny wkład w zwycięstwo mieli również Grant Sherfield i Kasper Suurorg, którzy dołożyli po 14 punktów. Mindaugas Kacinas dorzucił 13 oczek, a Paul Scruggs zakończył mecz z 10 punktami, umacniając przewagę gospodarzy.

Po stronie Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń najlepszym strzelcem był Aljaz Kunc, który zgromadził imponujące 21 punktów, będąc najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Wspierał go Isaiah Cousins z 15 punktami oraz Arik Smith, który zdobył 11 oczek. Damian Kulig dorzucił 10 punktów, a Aleksandar Langović 9, jednak to nie wystarczyło na pokonanie sopockiej drużyny.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.