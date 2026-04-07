Był słynnym chłopcem z "Domowego przedszkola". Tak dziś wygląda

Program "Domowe przedszkole", w którym oglądaliśmy cztery prowadzące, krasnala Hałabałę oraz dzieci, pojawił się na ekranach telewizorów w latach 80. ubiegłego stulecie. "Domowe przedszkole" emitowane było od poniedziałku do piątku w latach 1982-2000. Program miał formułę edukacyjno-rozrywkową. Jego celem było wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawę, piosenki, opowiadania, ćwiczenia ruchowe. Dzięki niemu dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola, mogły w domowym zaciszu zdobywać podstawowe umiejętności społeczne, poznawcze i manualne. W roku 2006 próbowano przywrócić go na antenę, jednak jego emisję ostatecznie zakończono rok później z powodu braku zainteresowania. Jednak dla wielu dzieci, które wychowywały się w latach 80. i 90. "Domowe przedszkole" to symbol ich dzieciństwa. Chyba każda osoba, która wychowywała się w tamtym okresie, doskonale pamięta czołówkę programu.

Każdy odcinek "Domowego przedszkola" rozpoczynał się od charakterystycznej czołówki oraz piosenki, którą stworzyli Stanisław Aleksander Marciniak, Barbara Kościuszko i Danuta Jaroszewska. Utwór śpiewał pięcioletni wówczas czołówki Piotr Szewczyk. W dorosłym życiu również związał się z muzyką. Ukończył studia muzyczne, a następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozwijał swoje umiejętności muzyczne, a także zdobywał liczne nagrody w konkursach. W 2007 roku dołączył do orkiestry symfonicznej Jacksonville Symphony i robi międzynarodową karierę. Dziś jest cenionym skrzypkiem i kompozytorem, a efektami swojej kreatywnej pracy chwali się na YouTubie.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda chłopiec, który w czołówce "Domowego przedszkola" pytał, "dokąd tupta nocą jeż?".