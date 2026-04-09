Nie żyje 26-latka. Tuż przed śmiercią influencerka publikowała niepokojące wpisy

Tragiczna śmierć japońskiej influencerki. Zepa miała milion fanów

Tragiczna informacja o zgonie 26-letniej Zepy została przekazana za pośrednictwem jej oficjalnego profilu na platformie X. Krótkie oświadczenie ostatecznie potwierdziło najgorszy scenariusz, a jego autor przeprosił internautów za nagłą formę komunikatu, tłumacząc to niezwykle trudną sytuacją bliskich. Zmarła dziewczyna należała do ścisłej czołówki japońskich twórców internetowych. Jej wszechstronna działalność obejmowała platformę YouTube, TikTok oraz Instagram, gdzie łącznie zgromadziła ponad milionową widownię, a publikowane przez nią materiały generowały setki tysięcy odsłon.

Zepa zostawiła miliony fanów. Młoda gwiazda sieci walczyła z nałogiem

Zewnętrzny wizerunek beztroskiej gwiazdy internetu mocno kontrastował z rzeczywistością, z którą Zepa zmagała się na co dzień. W ostatnich tygodniach życia twórczyni coraz częściej publikowała w sieci niezwykle niepokojące przemyślenia na temat swoich osobistych problemów.

Młoda Japonka bez ogródek przyznawała się do poważnego uzależnienia od alkoholu i życiowych trudności. W jednym z najnowszych wpisów 26-latka rozważała nawet to, jak długo mogą żyć osoby zmagające się z nałogiem, co z dzisiejszej perspektywy brzmi wyjątkowo tragicznie.

Internetowa aktywność influencerki stanowiła mieszankę skrajnych emocji – od gorzkiej ironii po głęboki lęk. Zepa potrafiła żartować ze swoich demonów, jednocześnie wprost przyznając, że bez sięgnięcia po procenty nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Wspominała o całkowitych lukach w pamięci oraz poczuciu, że trzeźwość uniemożliwia jej spokojne zakończenie dnia.

Niepokojące sygnały pojawiały się już znacznie wcześniej. Z okazji Nowego Roku Japonka wyznała swoim obserwatorom, że upiła się do nieprzytomności i w ogóle nie pamięta samego momentu powitania nowego roku. Zaledwie kilkanaście dni później otwarcie stwierdziła, że pije codziennie, a jej organizm zaczyna wysyłać bardzo niepokojące sygnały ostrzegawcze.

Najbliżsi zmarłej zadecydowali, że ceremonia pożegnalna odbędzie się w ścisłym gronie rodzinnym, z dala od medialnego szumu. W oficjalnie wydanym oświadczeniu krewni 26-latki wyrazili głęboką wdzięczność dla fanów za wieloletnie wsparcie, jakim obdarzali twórczynię w trakcie jej kariery.

Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej? Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić o wsparcie! Jeśli zmagasz się z mrocznymi myślami lub martwisz się o kogoś bliskiego, skorzystaj z darmowych infolinii pomocowych:

800 70 2222 - linia czynna całą dobę - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - linia czynna całą dobę - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - linia czynna całą dobę - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - linia czynna całą dobę - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - linia czynna całą dobę - Ogólnopolski numer ratunkowy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia