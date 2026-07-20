Co rząd zrobi z plagą dzików w miastach? Poseł pyta o konkretne działania

Redakcja ESKA.pl
2026-07-20 9:53

Coraz częściej spotykamy dziki w miastach i na wsiach, co stwarza realne zagrożenie dla mieszkańców i ich zwierząt. W odpowiedzi na rosnący problem poseł skierował do resortu klimatu i środowiska interpelację, w której pyta o planowane działania systemowe.

Dzik na brukowanej ulicy przy śmietniku szuka jedzenia. O problemie plagi dzików w miastach przeczytasz na Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI AI wygenerowany obraz do artykułu
  • Obecność dzików na terenach zurbanizowanych stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt domowych.
  • Samorządy mają ograniczone możliwości prawne, by skutecznie radzić sobie z nadmierną populacją tych zwierząt.
  • Poseł domaga się od ministerstwa przedstawienia kompleksowego planu rozwiązania tego narastającego problemu.

Coraz więcej dzików w miastach. Poseł alarmuje o zagrożeniu dla bezpieczeństwa

W ostatnich latach obserwujemy coraz większą liczbę dzików na terenach zurbanizowanych i rolniczych, co staje się poważnym problemem w całej Polsce. W swojej interpelacji do ministry klimatu i środowiska poseł Dominik Jaśkowiec zwraca uwagę, że obecność tych zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie ludzkiej aktywności jest niepokojąca.

Jak podkreśla parlamentarzysta, sytuacja ta powoduje bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Niebezpieczeństwo dotyczy również zwierząt domowych oraz gospodarskich, które mogą stać się celem ataku ze strony dzików.

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Samorządy mają związane ręce. Ograniczenia prawne utrudniają skuteczne działania

Zdaniem posła Jaśkowca, jednym z kluczowych problemów są ograniczone możliwości działania samorządów. Wskazuje on, że liczne ograniczenia prawne sprawiają, że władze lokalne nie mogą podejmować efektywnych kroków w celu kontroli populacji dzików.

Jako przykład parlamentarzysta podaje trudności w prowadzeniu odłowu nadmiarowej populacji zwierząt. W efekcie, mimo rosnącej skali zjawiska, samorządy często pozostają bezradne wobec narastającego problemu.

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Jakie systemowe rozwiązania planuje resort? Poseł pyta ministerstwo o konkretny plan

W związku z opisanymi zagrożeniami i trudnościami, z jakimi borykają się samorządy, poseł Dominik Jaśkowiec skierował do resortu klimatu i środowiska kluczowe pytanie. Chce dowiedzieć się, jakie systemowe rozwiązania planuje ministerstwo, aby kompleksowo rozwiązać problem plagi dzików.

Interpelacja domaga się przedstawienia planów, które pomogą rozwiązać problem zarówno w polskich miastach, jak i na wsiach. Poseł pyta również o to, jak resort zamierza przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z bliskiej egzystencji tych zwierząt obok ludzi.

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