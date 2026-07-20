Co rząd zrobi z plagą dzików w miastach? Poseł pyta o konkretne działania

Obecność dzików na terenach zurbanizowanych stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt domowych.

Samorządy mają ograniczone możliwości prawne, by skutecznie radzić sobie z nadmierną populacją tych zwierząt.

Poseł domaga się od ministerstwa przedstawienia kompleksowego planu rozwiązania tego narastającego problemu.

Coraz więcej dzików w miastach. Poseł alarmuje o zagrożeniu dla bezpieczeństwa

W ostatnich latach obserwujemy coraz większą liczbę dzików na terenach zurbanizowanych i rolniczych, co staje się poważnym problemem w całej Polsce. W swojej interpelacji do ministry klimatu i środowiska poseł Dominik Jaśkowiec zwraca uwagę, że obecność tych zwierząt w bezpośrednim sąsiedztwie ludzkiej aktywności jest niepokojąca.

Jak podkreśla parlamentarzysta, sytuacja ta powoduje bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Niebezpieczeństwo dotyczy również zwierząt domowych oraz gospodarskich, które mogą stać się celem ataku ze strony dzików.

Samorządy mają związane ręce. Ograniczenia prawne utrudniają skuteczne działania

Zdaniem posła Jaśkowca, jednym z kluczowych problemów są ograniczone możliwości działania samorządów. Wskazuje on, że liczne ograniczenia prawne sprawiają, że władze lokalne nie mogą podejmować efektywnych kroków w celu kontroli populacji dzików.

Jako przykład parlamentarzysta podaje trudności w prowadzeniu odłowu nadmiarowej populacji zwierząt. W efekcie, mimo rosnącej skali zjawiska, samorządy często pozostają bezradne wobec narastającego problemu.

Jakie systemowe rozwiązania planuje resort? Poseł pyta ministerstwo o konkretny plan

W związku z opisanymi zagrożeniami i trudnościami, z jakimi borykają się samorządy, poseł Dominik Jaśkowiec skierował do resortu klimatu i środowiska kluczowe pytanie. Chce dowiedzieć się, jakie systemowe rozwiązania planuje ministerstwo, aby kompleksowo rozwiązać problem plagi dzików.

Interpelacja domaga się przedstawienia planów, które pomogą rozwiązać problem zarówno w polskich miastach, jak i na wsiach. Poseł pyta również o to, jak resort zamierza przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z bliskiej egzystencji tych zwierząt obok ludzi.