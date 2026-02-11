Natsu zdjęła doczepy. Wszystko przez "Taniec z gwiazdami"

Natalia Karczmarczyk, znana jako Natsu, to czołowa influencerka młodego pokolenia. Jej popularność w sieci jest ogromna - 3 miliony użytkowników obserwują ją na TikToku, a na Instagramie zgromadziła 2 miliony obserwatorów, którzy śledzą relacje z jej życia codziennego i podróży. Kariera influencerki nabrała tempa dzięki udziałowi w projekcie internetowym Team X, którego była liderką. Kreował on trendy i przyciągał liczną rzeszę odbiorców. Natsu prężnie działa na YouTube, dzieląc się treściami o modzie, urodzie i rozrywce. Influencerka nie ogranicza się tylko do internetu - wystąpiła w programie "Królowa przetrwania" i walczyła w trzech pojedynkach freak fight High League.

Teraz Natsu wkracza na parkiet "Tańca z Gwiazdami", który powróci na antenę Polsatu w marcu 2026 roku. To popularne show to dla niej kolejne wyzwanie. Trzeba przyznać, że po wygranych internetowych twórców - Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego oraz Marii Jeleniewskiej na Natsu czeka trudne zadanie. Teraz influencerka wyznała, że na potrzeby programu musiała zrezygnować z doczepów.

Ściągam dziś doczepy. Fryzjer z "Tańca z Gwiazdami" poprosił mnie, żebym ściągnęła doczepy, bo mam "kanapki" [włosy zatopione w przezroczystej taśmie - przyp. red,], a jak wiecie, podczas tańców często są jakieś "ulizy" itd. [...] Na maxa świecące w ogóle. Widocznie moje włosy się bardziej świeciły nawet niż te doczepy. To też jest kwestia tego, że zrobiłyśmy pielęgnację - powiedziała Natsu.

Zdaje się, że Natsu jest bardzo zdeterminowana przed rozpoczęciem programu. O tym, jak poradzi sobie na parkiecie, przekonamy się już niebawem.