Natsu w tarapatach przed kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Fani od razu to zauważyli

Paula Dąbrowska
2026-03-27 9:29

18. edycja „Tańca z Gwiazdami” obfituje w znane nazwiska aktorów i czołowych influencerów. Wśród nich jest zwyciężczyni programu „Królowa Przetrwania”, Natsu. Gwiazda internetu na parkiecie radzi sobie ze zmiennym szczęściem, ratując się pozytywnym nastawieniem. Przed zbliżającym się odcinkiem na jej drodze pojawiła się jednak spora przeszkoda. Czy uda jej się wyjść z tej sytuacji obronną ręką?

Natsu bije rekordy popularności. Kim jest gwiazda internetu?

Urodzona 5 lutego 1998 roku Natalia Karczmarczyk, powszechnie znana jako Natsu, to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerek i przedsiębiorczyń. Jej kariera nabrała rozpędu dzięki udziałowi w drugim sezonie Team X, gdzie pełniła rolę liderki, stając się autorytetem dla młodych odbiorców. Po tym sukcesie stworzyła własny projekt o nazwie Natsu World. Jej popularność mierzona jest w milionach obserwatorów na platformach takich jak Instagram, TikTok oraz YouTube.

Influencerka chętnie podejmuje się nowych wyzwań. Udanie zadebiutowała w oktagonie federacji High League, udowadniając swojego sportowego ducha i przyciągając ogromną widownię. Co ciekawe, fani pozostali jej wierni nawet w obliczu poważnego kryzysu wizerunkowego, spowodowanego wyciekiem kompromitujących materiałów z jej przeszłości.

Natalia Karczmarczyk triumfowała także w drugim sezonie programu „Królowa Przetrwania”. Jak tłumaczyła, zdecydowała się na udział, by przetestować swoje możliwości w ekstremalnych warunkach. Konsekwentnie unikała konfliktów z innymi uczestniczkami, a doskonała kondycja fizyczna zapewniła jej ostateczne zwycięstwo w show.

Gwiazda otwarcie przyznaje również, że korzystała z usług chirurgii plastycznej, poprawiając swój wygląd.

Kłopoty zdrowotne Natsu w "Tańcu z Gwiazdami". Zrezygnuje z programu?

Na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” Natsu ma spore trudności. Chociaż robi postępy z każdym kolejnym występem, to przed odpadnięciem chronią ją głównie głosy zaangażowanych widzów. Warto przypomnieć, że w premierowym odcinku influencerka zapomniała kroków układu. Jej popisy taneczne są regularnie, i to dość surowo, oceniane przez ekspertów w mediach społecznościowych. Mimo tych przeciwności Karczmarczyk deklaruje walkę do samego końca. W zaplanowanym na 29 marca 2026 roku odcinku pod hasłem „Guilty Pleasure” ma zaprezentować hip-hop do samodzielnie wybranego utworu.

Sytuację mocno skomplikował jednak niespodziewany problem. Internauci śledzący jej relacje zwrócili uwagę, że influencerka jest wyraźnie osłabiona i ma kłopoty z gardłem. Ich przypuszczenia szybko okazały się trafne.

- Żeby tego było mało, to oczywiście Natalia musiała się przeziębić i jestem chora. Ale jestem tylko przeziębiona, więc do niedzieli pewnie się wykuruję. Plus jest taki, że Wojciech też nie potrafi hip-hopu, więc uczymy się razem Zobaczymy, jak to będzie. To będzie bardzo specyficzny odcinek, bo będą różne gatunki. Oczywiście będą też takie klasyczne gatunki tańca - powiedziała Natsu.

