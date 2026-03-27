Natsu w tarapatach przed kolejnym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Fani od razu to zauważyli

Natsu bije rekordy popularności. Kim jest gwiazda internetu?

Urodzona 5 lutego 1998 roku Natalia Karczmarczyk, powszechnie znana jako Natsu, to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich influencerek i przedsiębiorczyń. Jej kariera nabrała rozpędu dzięki udziałowi w drugim sezonie Team X, gdzie pełniła rolę liderki, stając się autorytetem dla młodych odbiorców. Po tym sukcesie stworzyła własny projekt o nazwie Natsu World. Jej popularność mierzona jest w milionach obserwatorów na platformach takich jak Instagram, TikTok oraz YouTube.

Influencerka chętnie podejmuje się nowych wyzwań. Udanie zadebiutowała w oktagonie federacji High League, udowadniając swojego sportowego ducha i przyciągając ogromną widownię. Co ciekawe, fani pozostali jej wierni nawet w obliczu poważnego kryzysu wizerunkowego, spowodowanego wyciekiem kompromitujących materiałów z jej przeszłości.

Natalia Karczmarczyk triumfowała także w drugim sezonie programu „Królowa Przetrwania”. Jak tłumaczyła, zdecydowała się na udział, by przetestować swoje możliwości w ekstremalnych warunkach. Konsekwentnie unikała konfliktów z innymi uczestniczkami, a doskonała kondycja fizyczna zapewniła jej ostateczne zwycięstwo w show.

Gwiazda otwarcie przyznaje również, że korzystała z usług chirurgii plastycznej, poprawiając swój wygląd.

Kłopoty zdrowotne Natsu w "Tańcu z Gwiazdami". Zrezygnuje z programu?

Na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” Natsu ma spore trudności. Chociaż robi postępy z każdym kolejnym występem, to przed odpadnięciem chronią ją głównie głosy zaangażowanych widzów. Warto przypomnieć, że w premierowym odcinku influencerka zapomniała kroków układu. Jej popisy taneczne są regularnie, i to dość surowo, oceniane przez ekspertów w mediach społecznościowych. Mimo tych przeciwności Karczmarczyk deklaruje walkę do samego końca. W zaplanowanym na 29 marca 2026 roku odcinku pod hasłem „Guilty Pleasure” ma zaprezentować hip-hop do samodzielnie wybranego utworu.

Sytuację mocno skomplikował jednak niespodziewany problem. Internauci śledzący jej relacje zwrócili uwagę, że influencerka jest wyraźnie osłabiona i ma kłopoty z gardłem. Ich przypuszczenia szybko okazały się trafne.

- Żeby tego było mało, to oczywiście Natalia musiała się przeziębić i jestem chora. Ale jestem tylko przeziębiona, więc do niedzieli pewnie się wykuruję. Plus jest taki, że Wojciech też nie potrafi hip-hopu, więc uczymy się razem Zobaczymy, jak to będzie. To będzie bardzo specyficzny odcinek, bo będą różne gatunki. Oczywiście będą też takie klasyczne gatunki tańca - powiedziała Natsu.