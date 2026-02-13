15-latka przyćmiła Jasona Stathama? Aktor nie ma wątpliwości: "To nowa jakość"

W filmie "Samotnik" Jason Statham wciela się w rolę byłego agenta służb specjalnych, który po latach ukrywania się musi wrócić do gry. Wszystko zmienia moment, gdy ratuje z morskich odmętów tonącą dziewczynkę. To właśnie ten duet napędza fabułę produkcji. O ile Stathama z hitów takich jak "Transporter" czy "Przekręt" nikomu przedstawiać nie trzeba, o tyle jego ekranowa partnerka to prawdziwe objawienie. Bodhi Rae Breathnach, choć dopiero zaczyna, już rozpycha się w Hollywood łokciami.

Nowa Meryl Streep? Statham pod wrażeniem talentu 15-latki

Bodhi przyszła na świat w 2011 roku, a przed kamerą stanęła już siedem lat temu w krótkometrażowej produkcji "Go Make Memories". Potem były role w serialach "So Awkward Academy" oraz "Obserwowani". Dziś nastolatka gra w najwyższej lidze. Oprócz "Samotnika", widzowie mogą ją podziwiać w filmie "Hamnet", który walczy o Oscary. Jason Statham nie ukrywa zachwytu nad młodszą koleżanką po fachu. Gwiazdor kina akcji przyznał wprost, że Bodhi bardzo mu zaimponowała i wróży jej wielką karierę.

Wyzwania na planie. Bodhi Rae Breathnach o kulisach produkcji

Praca na planie u boku legendy to nie przelewki. Młoda aktorka zdradziła, że choć sceny dramatyczne dają jej najwięcej satysfakcji, to właśnie one stanowiły dla niej największe wyzwanie aktorskie. Okazuje się jednak, że talent Bodhi nie ogranicza się tylko do recytowania kwestii. Statham z humorem zauważył, że nastolatka świetnie radzi sobie również na parkiecie.

"Beyoncé ci nawet nie podskoczy, mówię ci" - rzucił ze śmiechem.

Walentynkowa premiera z adrenaliną. O czym jest "Samotnik"?

Film trafił do polskich kin idealnie na święto zakochanych – w piątek 13 lutego. "Samotnik" opowiada historię Michaela, który pędzi żywot pustelnika na szkockiej wyspie. Jego spokój burzy moment uratowania dziewczynki, co ściąga na nich uwagę płatnych zabójców. Bohater nie ma wyjścia – musi wrócić do cywilizacji, by ujawnić spisek na szczytach władzy i wymierzyć sprawiedliwość w swoim stylu. Na ekranie, oprócz głównego duetu, pojawiają się także Bill Nighy i Naomi Ackie.