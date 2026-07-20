Kamera uchwyciła Lewandowskiego po golu dla Hiszpanii. Nagranie jest już hitem

Hiszpania została nowym mistrzem świata, pokonując Argentynę 1:0 po dogrywce. Triumf ekipy z Półwyspu Iberyjskiego obserwował na żywo z trybun Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry spędził ten wyjątkowy wieczór w towarzystwie piłkarskich ikon, dzieląc z nimi radość ze zwycięstwa Hiszpanów nad obrońcami tytułu z Kataru.

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Po zakończeniu przygody z FC Barceloną Robert Lewandowski związał się z amerykańskim klubem Chicago Fire. Jego debiut w Major League Soccer miał nastąpić jeszcze podczas trwania mundialu, jednak z powodu złych warunków pogodowych spotkanie z Vancouver Whitecaps przełożono na październik. Pozwoliło to Polakowi w spokoju udać się do East Rutherford na wielki finał mistrzostw świata, gdzie Hiszpania mierzyła się z Argentyną.

Napastnik Chicago Fire śledził boiskowe wydarzenia z ekskluzywnej loży, w której zgromadzili się m.in. triumfatorzy mundialu z 2010 roku. Obok Polaka zasiedli między innymi Iker Casillas, Xavi, Andres Iniesta, David Villa, Carles Puyol oraz Sergio Ramos. Cała ta śmietanka hiszpańskiego futbolu wspierała z trybun swoich następców, a Lewandowski chętnie się do nich przyłączył.

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Kiedy w 106. minucie spotkania Ferran Torres umieścił piłkę w siatce, dając Hiszpanii upragnione prowadzenie, w loży zapanowała euforia. Radości nie krył również Lewandowski, co zostało uchwycone przez obiektywy kamer. Sympatia Polaka wobec drużyny narodowej z Europy jest zrozumiała, zważywszy na fakt, że to właśnie gracze FC Barcelony stanowili ważny trzon mistrzowskiej ekipy. Kilka godzin po ostatnim gwizdku sędziego doświadczony snajper zamieścił w sieci wpis, w którym przekazał oficjalne gratulacje zwycięzcom turnieju.

Ktoś tu wyraźnie kibicował kolegom... 😜 pic.twitter.com/G9zyzplvDX— TVP SPORT (@sport_tvppl) July 19, 2026

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