Zawalona fontanna w Ciudad Rodrigo

Krótko po północy mieszkańcy hiszpańskiego miasteczka Ciudad Rodrigo zgromadzili się, by wspólnie celebrować drugi w historii tytuł mistrzowski dla swojego kraju. W centrum tej zaledwie dwunastotysięcznej miejscowości tłum świętujących obległ zabytkową fontannę Arbol Gordo, która nie wytrzymała tak dużego obciążenia.

Górna część potężnej konstrukcji niespodziewanie się oderwała i uderzyła w stojących poniżej uczestników zgromadzenia. W wyniku uderzenia trzynastoletni chłopiec odniósł niezwykle poważne obrażenia, a mimo błyskawicznie udzielonej pomocy medycznej, jego życia nie udało się uratować. Ranne zostały także dwie inne osoby, z których jedna trafiła do szpitala ze złamaną nogą.

Żałoba w cieniu piłkarskiego sukcesu

Wypadek w położonym niedaleko granicy z Portugalią mieście całkowicie wstrząsnął lokalną społecznością w prowincji Salamanka. Lokalne władze błyskawicznie ogłosiły oficjalną żałobę, a wszystkie flagi na budynkach użyteczności publicznej zostały opuszczone do połowy masztu w geście solidarności.

Dla najbliższych zmarłego chłopca oraz świadków tego przerażającego zdarzenia natychmiast uruchomiono profesjonalną pomoc psychologiczną. Przedstawiciele ratusza wydali również komunikat, w którym wyrazili ogromny smutek z powodu tego brutalnie przerwanego święta sportowego.