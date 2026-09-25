Potrącenie w Duczkach. 25-latek z czterema zakazami prowadzenia pojazdów trafił do aresztu

Potrącenie dziecka na przejściu dla pieszych w Duczkach

26 sierpnia 2026 roku przy ulicy Szosa Jadowska w Duczkach doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem pieszej. Kierujący samochodem marki Volkswagen na przejściu dla pieszych potrącił małoletnią dziewczynkę, a następnie odjechał z miejsca wypadku bez udzielenia jej pomocy. Poszkodowana doznała lekkich obrażeń ciała w wyniku tego zdarzenia. Policjanci niezwłocznie rozpoczęli czynności, które miały na celu ustalenie danych identyfikacyjnych pojazdu oraz tożsamości kierowcy.

Sprawca miał cztery sądowe zakazy prowadzenia pojazdów

Wnikliwa analiza zebranego materiału dowodowego i działania operacyjne pozwoliły funkcjonariuszom odnaleźć Volkswagena biorącego udział w potrąceniu. Mundurowi ustalili również, że w chwili zdarzenia za kierownicą siedział 25-letni mężczyzna. Okazało się, że był on w przeszłości wielokrotnie karany i posiadał cztery obowiązujące sądowe zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Po wypadku sprawca celowo ukrywał się przed organami ścigania, aby uniknąć odpowiedzialności.

Zatrzymanie w gminie Korytnica i próba ucieczki

Działania policjantów doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego na terenie jednej z posesji w gminie Korytnica w powiecie węgrowskim. 15 września 2026 roku funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres, gdzie zastali 25-latka. Mężczyzna na widok policjantów podjął próbę ucieczki, jednak został natychmiast zatrzymany i doprowadzony do jednostki. Następnie trafił do Prokuratury Rejonowej w Wołominie, gdzie przedstawiono mu zarzuty.

Zarzuty i tymczasowe aresztowanie dla 25-latka

Podejrzany usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych, co stanowi przestępstwo z artykułu 244 kodeksu karnego. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, a sąd przychylił się do tego i orzekł tymczasowe aresztowanie 25-latka. Kwestia potrącenia dziecka na przejściu dla pieszych jest przedmiotem odrębnego postępowania prowadzonego przez służby. Za łamanie sądowych zakazów mężczyźnie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl