Monika Richardson walczyła z nałogiem alkoholowym. Zaczęła pić w trakcie trzeciego małżeństwa

Monika Richardson szczerze o alkoholu i braku kontroli nad nałogiem

Przez długi czas prezenterka uchodziła za osobę niezwykle opanowaną i stanowczą. Wielokrotnie zaznaczała publicznie swoją asertywność wobec używek oraz odporność na wpływ towarzystwa. Sytuacja uległa drastycznej zmianie na pewnym etapie jej życia prywatnego. Była gwiazda telewizji w ostatnim wywiadzie postanowiła opowiedzieć o bardzo mrocznym czasie, kiedy wpadła w sidła szkodliwych przyzwyczajeń.

Monika Richardson w podcaście "Mój Świat" wspomina małżeństwo ze Zbigniewem Zamachowskim

Temat nałogu został poruszony podczas niedawnego występu prezenterki w podcaście „Mój Świat”. Była prowadząca programy telewizyjne wyjawiła powody swojej drastycznej zmiany stosunku do napojów wyskokowych. Zjawisko to zbiegło się w czasie z jej relacją romantyczną z partnerem zmagającym się z chorobą alkoholową. To bezpośrednio wpłynęło na zwiększenie częstotliwości spożywania przez nią trunków.

Na wczesnym etapie dziennikarka całkowicie bagatelizowała ewentualne niebezpieczeństwo płynące z nałogu. Regularne picie szybko przerodziło się jednak w niebezpieczną rutynę. Dodatkowym czynnikiem napędzającym ten proces okazały się wskazówki od członka rodziny. Sugerowano jej wówczas, że dotrzymywanie kroku partnerowi przy kieliszku pomoże zachować panowanie nad rozwojem wypadków.

„Nie bardzo mi ten alkohol sprawiał przyjemność i tak naprawdę takie picie codzienne, na granicy alkoholizmu, zaczęło się w moim trzecim małżeństwie, gdy byłam z osobą uzależnioną. To był tekst mojej macoszki, którą bardzo cenię i kocham. Ona powiedziała: "Jak on tak pije, to ty musisz pić z nim, pamiętaj, bo dzięki temu musisz mieć jakąkolwiek kontrolę". (...) Ja wtedy zaczęłam pić codziennie. Myślę, że mam uzależnieniową naturę - powiedziała Monika w podcaście.”

Obecnie prezenterka dostrzega tragiczne skutki tamtych decyzji i otwarcie nazywa je ogromną pomyłką. Sama przyznaje się do posiadania osobowości niezwykle podatnej na wpadanie w nałogi. Cała ta sytuacja rozgrywała się w cieniu wielkiego dramatu rodzinnego, jakim było przedawkowanie substancji toksycznych przez jej brata. Jego śmierć wywołana chorobą uzależnieniową zostawiła w życiu dziennikarki bolesny ślad.

Warto przypomnieć okoliczności wspomnianego związku. Trzecim mężem Moniki Richardson był znany polski aktor Zbigniew Zamachowski. Relacja tej pary przetrwała zaledwie kilka lat i ostatecznie zakończyła się rozstaniem, poprzedzonym serią wyjątkowo ciężkich doświadczeń życiowych gwiazdy telewizji.

