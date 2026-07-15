Kacper Tomasiak wygrywa Memoriał Olimpijczyków. Kto zajął kolejne miejsca na podium?

Wyrównana walka po pierwszej serii w Szczyrku

Rywalizacja na skoczni Skalite w Szczyrku była niezwykle zacięta, szczególnie w pierwszej części zawodów. Po pierwszej serii aż czterech skoczków miało 143,0 punktu – Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Jakub Wolny oraz Piotr Żyła. O ostatecznych wynikach Memoriału Olimpijczyków zdecydowała dopiero druga runda skoków na igelicie.

Kacper Tomasiak udowodnił wysoką formę i zapewnił sobie pierwsze miejsce na podium. Paweł Wąsek, który triumfował w tych zmaganiach przed rokiem, tym razem musiał zadowolić się drugą lokatą. Na trzecim miejscu sklasyfikowany został Kamil Waszek.

Kobiety i Czesi na liście startowej na Skalitem

Zawody w Szczyrku przyciągnęły łącznie 62 uczestników. Wśród startujących znaleźli się reprezentanci z Czech, a także trzy Polki. Najlepsza z pań, Anna Twardosz, zakończyła rywalizację na wysokim, osiemnastym miejscu. Zawodniczka oddała skoki na odległość 101,5 oraz 98,0 metra (skocznia HS104).

Znani reprezentanci Polski w skokach uplasowali się w czołowej dziesiątce zmagań. Jakub Wolny zajął ostatecznie piątą pozycję, Dawid Kubacki był ósmy, a Piotr Żyła zawody zakończył na dziewiątym miejscu. Warto zaznaczyć, że konkurs przebiegał w trudnych warunkach z powodu padającego deszczu, który momentami stawał się bardzo intensywny.