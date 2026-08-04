Ter Stegen opuszcza FC Barcelonę. Wojciech Szczęsny bez rywala w bramce

Nowy etap dla ter Stegena

Oba kluby oficjalnie potwierdziły informację o rocznym wypożyczeniu Marc-Andre ter Stegena. Niemiecki bramkarz, który w ostatnim czasie zmagał się z licznymi kontuzjami, opuszcza stolicę Katalonii i przenosi się do Ajaksu Amsterdam. Z perspektywy Wojciecha Szczęsnego oznacza to mniejszą rywalizację o miejsce między słupkami bramki w hiszpańskim klubie.

Transfer ter Stegena do Ajaksu skomentował były dyrektor sportowy Barcelony, obecnie pełniący funkcję dyrektora technicznego w klubie z Amsterdamu. Przyznał on, że Ajax od dłuższego czasu zabiegał o pozyskanie tego doświadczonego zawodnika.

"Pracowaliśmy nad jego sprowadzeniem od jakiegoś czasu, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że podpisał kontrakt i może teraz zacząć grać" – ogłosił Jordi Cruyff, dyrektor techniczny Ajaksu, a w przeszłości dyrektor sportowy FC Barcelona.

Problemy zdrowotne bramkarza

Problemy ze zdrowiem ter Stegena rozpoczęły się znacznie wcześniej, powodując utratę miejsca w podstawowym składzie Barcelony. Po poważnej kontuzji Niemca w październiku 2024 roku klub zdecydował się na sprowadzenie Wojciecha Szczęsnego, który przerwał sportową emeryturę. Ponadto golkiperem numer jeden przed rokiem został Hiszpan Joan Garcia.

W trakcie ubiegłego sezonu, w okresie zimowym, ter Stegen trafił na wypożyczenie do Girony, która ostatecznie zanotowała spadek z hiszpańskiej ekstraklasy. Niestety, już w swoim drugim występie w nowych barwach nabawił się urazu, co przekreśliło jego szanse na wyjazd na mistrzostwa świata. Niemiec, mający na koncie 44 mecze w kadrze narodowej, posiada ważny kontrakt z Barceloną do 2028 roku.