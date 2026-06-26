Turniej WTA w Eastbourne. Kto zagra w finale?

Półfinały zakończone kreczami

Niemka Tatjana Maria i Amerykanka Madison Keys zmierzą się w sobotnim finale turnieju WTA 250 w Eastbourne. Oba mecze półfinałowe na trawiastych kortach zakończyły się przedwcześnie z powodu kreczów. W pierwszym spotkaniu 38-letnia Maria wyeliminowała reprezentantkę Łotwy, Jelenę Ostapenko.

Przy stanie 6:1, 1:2 dla Tatjany Marii, Jelena Ostapenko zrezygnowała z dalszej gry z powodów problemów fizycznych. Przed podjęciem tej decyzji służby medyczne zmierzyły jej ciśnienie krwi oraz tętno. W drugim półfinale również doszło do przedwczesnego zakończenia rywalizacji na korcie.

Katarzyna Piter żegna się z turniejem

Amerykanka Madison Keys okazała się lepsza od Chorwatki Petry Marcinko. Tenisistka z Chorwacji zdecydowała się zejść z kortu po przegraniu pierwszej partii wynikiem 1:6. Dzięki temu Madison Keys zapewniła sobie miejsce w sobotnim finale turnieju w Eastbourne bez konieczności rozgrywania pełnego meczu.

W turnieju WTA 250 na trawiastych kortach w Eastbourne brała udział również reprezentantka Polski, Katarzyna Piter. Polka w parze z Rosjanką Marią Kozyriewą przegrały mecz pierwszej rundy debla. Zawodniczki uległy duetowi, który tworzyły Holenderka Isabelle Haverlag i Brytyjka Maia Lumsden, przegrywając 6:3, 4:6, 4-10.