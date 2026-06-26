Żużel ustępuje przed falą upałów. Nowe godziny kluczowych meczów i hitu w Poznaniu

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-26 14:51

Jeszcze niedawno zawodnicy walczyli z ulewą we Wrocławiu, a dziś zmagają się z falą upałów. Prognozy pogody wymusiły na władzach żużlowych natychmiastowe zmiany w terminarzu. Przesunięto godziny niedzielnych spotkań PGE Ekstraligi i Metalkas 2. Ekstraligi, aby zapewnić znośniejsze warunki na stadionach.

Dwóch żużlowców w kaskach na motocyklach, jadących po piaszczystym torze, podczas dynamicznego wyścigu. Sportowcy mają na sobie kombinezony z logo sponsorów, co podkreśla profesjonalizm zawodów. Obserwuj zmagania w PGE Ekstralidze i Metalkas 2. Ekstralidze, o których przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Piotr Lampkowski / Super Express PRES Grupa Dewloperska Toruń - Abramczyk Polonia Bydgoszcz, zdjęcia kibiców i zawodników z pożegnania Adriana Miedzińskiego

W ramach PGE Ekstraligi kibice muszą przygotować się na wieczorne emocje. Niedzielny pojedynek Stelmet Falubazu Zielona Góra z Orlen Oil Motorem Lublin wystartuje o 19:00, czyli dwie godziny później niż zakładał pierwotny plan. Z kolei starcie Gezet Stali Gorzów z Fogo Unią Leszno zostało przesunięte na godzinę 21:00.

Korekty w terminarzu nie ominęły również zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej. W Metalkas 2. Ekstralidze mecz Moonfin Malesy Ostrów Wielkopolski z Polonią Piła rozpocznie się w niedzielę nieco później, punktualnie o 17:30.

Ustalono również szczegóły dotyczące opóźnionego spotkania zamykającego 10. kolejkę Metalkas 2. Ekstraligi. Rywalizacja Hunters PSŻ Poznań z Abramczyk Polonią Bydgoszcz została zaplanowana na 19 lipca na stadionie na Golęcinie. Zawody ruszą o godzinie 19:00, co może stanowić problem dla wielu kibiców. Zaledwie dwie godziny po rozpoczęciu żużlowych zmagań, o 21:00, wystartuje finał piłkarskich mistrzostw świata. Fani sportu staną więc przed trudnym wyborem między wyścigami na torze a mundialem.

ZMARZLIK: NIE BYŁEM ŚWIADOMY, CO MÓWIĘ
żużel