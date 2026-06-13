Aneta Kręglicka ma 61 lat. Ikona piękna wciąż zachwyca wyglądem i aktywnością

W czerwcu 2026 roku Aneta Kręglicka zaszczyciła swoją obecnością spotkanie w Konstancinie-Jeziornie, które dotyczyło długowieczności oraz budowania odporności psychicznej. Zgromadzeni goście natychmiast zwrócili uwagę na jej promienny wygląd i niezwykle elegancką stylizację. Kobieta zaprezentowała się w jasnej kreacji uzupełnionej delikatnym makijażem oraz swoją sprawdzoną od lat fryzurą. Udowodniła tym samym, że minimalizm w modzie i urodzie sprawdza się najlepiej.

Aneta Kręglicka odnosi sukcesy w biznesie. Miss World z 1989 roku prowadzi własną agencję

Kariera tej wyjątkowej Polki nabrała niesamowitego tempa w 1989 roku po zdobyciu historycznej korony Miss World. Wygrana pozwoliła jej na pracę na międzynarodowych wybiegach, ale ostatecznie gwiazda postanowiła skupić się na własnej działalności gospodarczej. Dzisiaj stoi na czele agencji reklamowo-marketingowej ABSOLUT Kręglicka, w której zajmuje stanowisko prezeski i zarządza współpracą z czołowymi markami na naszym rynku.

Dawna królowa piękności przez wiele sezonów prężnie działała w sektorze public relations oraz branży eventowej. Pod szyldem jej firmy organizowano głośne kampanie wizerunkowe, uroczyste gale i elitarne spotkania, co ugruntowało jej pozycję wpływowej bizneswoman. Ostatnie lata to dla niej także zwrot ku tematyce świadomego dbania o siebie, a gwiazda chętnie wspiera inicjatywy promujące rozwój osobisty i zdrowy tryb życia.

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Życie prywatne Anety Kręglickiej. Partnerem najpiękniejszej Polki jest Maciej Żak

Poza blaskiem fleszy ikona urody dzieli codzienność z uznanym reżyserem Maciejem Żakiem, z którym wychowała syna Aleksandra. Rodzina od zawsze stanowi dla niej azyl, dlatego skrupulatnie unika opowiadania o swoich sprawach osobistych w mediach. Zamiast szukać poklasku w prasie kolorowej, woli koncentrować się na wypełnianiu obowiązków zawodowych i rozwijaniu własnych pasji.

Modelka wielokrotnie zaznaczała w przestrzeni publicznej brak wiary w cudowne eliksiry młodości. Jej codzienna rutyna opiera się na racjonalnym odżywianiu, zaplanowanym odpoczynku, dbałości o spokój ducha oraz regularnych treningach. Takie podejście stanowi klucz do utrzymania niespożytej energii i doskonałego samopoczucia, wprawiając w zdumienie nawet dużo młodsze pokolenia.

61-letnia Aneta Kręglicka na emeryturze. Internauci komentują formę gwiazdy

Użytkownicy sieci regularnie wyrażają ogromny podziw dla aktualnej kondycji słynnej Polki, podziwiając jej najświeższe zdjęcia. Laureatka prestiżowego konkursu udowadnia swoim przykładem brak konieczności rezygnacji z ambitnych planów po przekroczeniu progu dojrzałości. Przejście na oficjalną emeryturę traktuje wyłącznie jako otwarcie kolejnego rozdziału pełnego interesujących wyzwań i nowych projektów zawodowych.

Aneta Kręglicka kończy 60 lat. Tak zmieniała się Miss Świata!

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