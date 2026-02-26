Bogusław Linda i Lidia Popiel wciąż czarują. Para jest razem od ponad 30 lat

Ikona polskiego kina, Bogusław Linda, i znana fotografka, Lidia Popiel, tworzą jedną z najbardziej fascynujących par w polskim show biznesie. Ich związek, trwający już ponad trzy dekady, udowadnia, że miłość potrafi przetrwać próbę czasu. Para rzadko dzieli się szczegółami życia prywatnego, co tylko dodaje tajemniczości. Ostatnio błyszczeli na ściance!

Ich historia miłosna rozpoczęła się w burzliwych latach 90., kiedy Bogusław Linda był u szczytu swojej popularności jako symbol męskości i buntu w polskim kinie. Lidia Popiel ugruntowywała z kolei swoją pozycję jako ceniona fotografka i modelka, znana z wyjątkowego wyczucia estetyki i umiejętności uchwycenia piękna w kadrze. Spotkanie tych dwóch silnych osobowości zaowocowało związkiem, który przetrwał liczne zmiany i wyzwania.

Bogusław Linda i Lidia Popiel razem od ponad 30 lat

Kluczem do sukcesu ich relacji wydaje się być wzajemny szacunek i zrozumienie dla swoich pasji. Bogusław Linda i Lidia Popiel zawsze wspierali się w swoich zawodowych dążeniach, co pozwoliło im rozwijać się indywidualnie, jednocześnie budując silną więź. Aktor niejednokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego obecność Lidii w jego życiu, a jej artystyczne spojrzenie i wrażliwość stanowią dla niego inspirację.

Para poznała się na planie filmu "Kroll" z 1991 roku i wkrótce doczekała się córki. Ślub sławni zakochani odłożyli jednak w czasie. Ceremonia odbyła się w 2000 roku, co oznacza, że niedawno Linda i Popiel obchodzili 25-lecie małżeństwa. Artystyczny duet wychowywał też dwójkę dzieci Lindy z poprzedniego związku.

Gwiazdorska para nadal świeci wyjątkowym blaskiem. Ostatnio brylowali na ściance

Choć małżonkowie strzegą swojej prywatności i bardzo rzadko pokazują swoje uczucie publicznie, niedawno zrobili wyjątek. Niespodziewanie stanęli do wspólnych zdjęć na oficjalnej premierze filmu "Pojedynek" Łukasza Palkowskiego. Nie da się ukryć, że od Lindy i Popiel pomimo upływu wielu lat wciąż bije miłość. Choć para wspiera się nawzajem pod względem pracy, w jednym z wywiadów żona kultowego aktora lat 90. zdradziła, że prywatnie nie przypomina zbytnio filmowych twardzieli. Świeżutkie, jak i archiwalne zdjęcia pary znajdziecie w galerii poniżej.

"W domu nie jest aktorem. Jest absolutnie wspaniałym człowiekiem i mężem, ale to nie ma nic wspólnego z macho" - mówiła żona Lindy w rozmowie z "Plejadą".

