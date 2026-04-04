Gwiazdy pochwaliły się wielkanocnymi koszyczkami. Niektórzy stworzyli małe dzieła sztuki

Obrzęd błogosławieństwa jedzenia stanowi nieodłączny element polskiej tradycji. W koszyku absolutnie muszą znaleźć się określone wyroby, takie jak jaja, pieczywo, wędliny, ostry chrzan oraz sól. Często centralny punkt kompozycji stanowi cukrowy lub maślany baranek, bez którego trudno wyobrazić sobie odpowiednio przygotowaną święconkę.

Zgodnie z dawnymi wierzeniami obecność wymienionych produktów gwarantuje domownikom witalność oraz obfitość przez cały nadchodzący rok. Wspólne szykowanie i zanoszenie jedzenia do kościoła stanowi dla wielu rodzin doskonałą przestrzeń do budowania więzi, a także do przekazywania religijnych zwyczajów młodszym pokoleniom.

Sonda Czy umieszczasz chrzan w koszyczku wielkanocnym? Tak. Nie.

Rozpoznawalne osobistości ze świata show-biznesu chętnie pochwaliły się efektami swoich przedświątecznych przygotowań. W przestrzeni internetowej błyskawicznie zaroiło się od fotografii wielkanocnych koszyków, które skomponowali między innymi Agnieszka Woźniak-Starak, małżeństwo Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora, a także taneczny duet Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke.

Świąteczny klimat udzielił się również innym polskim celebrytom. Własne koszyki do święcenia zaprezentowali w sieci aktorzy Katarzyna Glinka, Rafał Mroczek i Kamil Nożyński oraz popularna prezenterka telewizyjna Paulina Sykut-Jeżyna.

Znane osobistości zinterpretowały wielkanocne zwyczaje w bardzo różnorodny, indywidualny sposób. Część z nich zdecydowała się na minimalistyczne i gustowne koszyki, podczas gdy reszta postawiła na przepych, wprowadzając wielobarwne ozdoby i niezwykle precyzyjnie wykonane elementy dekoracyjne.

Udostępnione w sieci materiały ukazują ogromną kreatywność polskich gwiazd w ich podejściu do świątecznej estetyki. Niektórzy celebryci pozostają wierni absolutnej klasyce, przykrywając proste wiktuały śnieżnobiałym materiałem. Inni natomiast konstruują imponujące kompozycje pełne ozdób lub kolorów.

Rafał Główczyński, rozpoznawalny w przestrzeni internetowej jako "Ksiądz z osiedla", postanowił zabrać głos na temat odpowiedniego doboru świątecznych produktów. Kapłan jednoznacznie zauważył, że rodacy wykazują się coraz większą brawurą przy kompletowaniu święconki, o czym opowiedział ze sporym zaskoczeniem.

Batoniki, kilogram cukru, raz mi się trafiło, że ktoś pomyślał: "A, browarka w domu mam, to do koszyczka wkładam". Dramat. Tego zdecydowanie nie wkładamy do koszyka, to nie jest miejsce na alkohole. Jeżeli ktoś włoży do tego koszyka coś, co nie jest związane z tradycją, to dramatu nie ma, aczkolwiek nie ma żadnego uzasadnienia liturgicznego czy symbolicznego do wkładania króliczków, zabawek, słodyczy

Powyższe słowa znany duchowny podsumował z dużym naciskiem, przestrzegając przed wkładaniem do koszyka niewłaściwych przedmiotów. Efekty pracy polskich celebrytów przy tegorocznych święconkach można dokładnie przeanalizować w dostępnej galerii zdjęć.

