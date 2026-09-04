Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis się rozwodzą. To jednak nie koniec ich relacji

Ewa Chodakowska rozwód. "Nie ma tutaj winnego ani ofiary"

Ewa Chodakowska zasłynęła w Polsce jako trenerka, tworząc wokół siebie prężnie działające imperium fitness. Sama gwiazda może pochwalić się perfekcyjnie umięśnioną sylwetką, będącą efektem rygorystycznej diety i treningów. W sieci często pojawiają się jej zmysłowe zdjęcia, z których część wykonywał Lefteris Kavoukis – mężczyzna, z którym Chodakowska zdecydowała się właśnie zakończyć związek.

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Niełatwo zamknąć tak ważną część życia w kilku zdaniach... Przez te wszystkie lata byliśmy dla siebie miłością, rodziną, przyjaciółmi i partnerami w budowaniu wspólnego świata... Daliśmy sobie wszystko, co mieliśmy do zaoferowania. Przeżyliśmy razem wiele pięknych chwil, odnieśliśmy wiele sukcesów i stworzyliśmy coś, z czego oboje jesteśmy dumni. To, czym dzieliliśmy się z Tobą, było prawdziwe - i koniec naszego małżeństwa nie odbiera wartości żadnemu z tych lat

Takie słowa opublikowała gwiazda w obszernym oświadczeniu na swoim profilu na Instagramie. Zaznaczyła jednocześnie, że powodem rozpadu relacji nie była zdrada, inna osoba, ani odmienne zdanie na temat posiadania dzieci. Jak podsumowała Ewa Chodakowska, w tej sytuacji „nie ma winnego ani ofiary”. Niedługo później na jej koncie pojawił się kolejny wpis, rzucający nowe światło na sprawę. Wynika z niego, że choć rozstanie stało się faktem, dawni partnerzy nie kończą ze sobą wszelkich relacji.

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Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis nadal będą razem pracować

Wszystko zostało szczegółowo wyjaśnione przez trenerkę. Wiadomo już, że koniec małżeństwa następuje w spokojnej atmosferze, bez wzajemnych oskarżeń i publicznych kłótni. Co ciekawe, Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis zamierzają kontynuować współpracę zawodową!

Kończymy nasze małżeństwo, ale nie przekreślamy 17 wspólnych lat. Nie kończymy przyjaźni, szacunku ani wspólnej pracy. Chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie: zawodowo nadal jesteśmy zespołem (...) Wszystkie nasze projekty pozostają bez zmian (...) Prywatnie idziemy dalej osobnymi drogami. Zawodowo wciąż tworzymy razem...

– podkreśliła dobitnie trenerka we wpisie.

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