Twoja sansewieria marnieje w oczach? Te 3 składniki z kuchni mogą pomóc osłabionej roślinie

Nawet odporna sansewieria czasem słabnie. Zanim sięgniesz po chemię, odkryj domowe sposoby na przywrócenie jej witalności.

Wykorzystaj niepozorne kuchenne "odpady", by skutecznie i naturalnie odżywić swoją roślinę.

Dowiedz się, jak prawidłowo stosować te ekologiczne nawozy i co jest kluczowe w pielęgnacji, by twoja sansewieria zawsze zachwycała.

Trzeba jednak pamiętać, że domowe sposoby nie zastąpią odpowiedniego światła, właściwego podlewania i dobrze przepuszczalnego podłoża. Mogą być jedynie dodatkiem do prawidłowej pielęgnacji. Jeśli zauważymy, że nasz kwiat nagle przestał wypuszczać nowe pędy, a liście stały się osłabione lub zaczęły żółknąć i brązowieć, warto sięgnąć po kilka sprawdzonych, kuchennych specyfików, które wzmocnią naszą roślinę.

Zamiast wyrzucać, wykorzystaj te kuchenne odpady do pielęgnacji sansewierii. Twoja roślina ci za to podziękuje

Te trzy kuchenne produkty często są traktowane jako zwykły odpad. Niewiele osób wie, że można je ponownie wykorzystać do nawożenia sansewierii.

1. Woda po gotowaniu jajek

Skorupki jaj zawierają wapń, dlatego woda po ich gotowaniu bywa wykorzystywana jako domowy sposób na dostarczenie roślinom dodatkowych minerałów. Jeśli chcesz wypróbować tę metodę, najważniejsze jest, aby woda była całkowicie ostudzona i niesolona. Można nią od czasu do czasu podlać sansewierię. Nie należy jednak robić tego przy każdym podlewaniu. Sansewieria rośnie stosunkowo wolno i nie potrzebuje dużej ilości nawozu. Nadmiar składników mineralnych może prowadzić do zasolenia podłoża i zamiast pomóc, pogorszyć kondycję rośliny.

2. Skorupki jajek

Same skorupki również można wykorzystać, choć wymagają odpowiedniego przygotowania. Należy je dokładnie umyć, wysuszyć, a następnie bardzo drobno zmielić, najlepiej na proszek. Niewielką ilość takiego proszku można wymieszać z podłożem podczas przesadzania. Skorupki są przede wszystkim źródłem wapnia, ale trzeba mieć świadomość, że uwalnia się on z nich powoli. Nie jest to więc szybki sposób na uratowanie rośliny, której stan nagle się pogorszył.

3. Woda z płukania ryżu

Woda pozostała po przepłukaniu ryżu zawiera niewielkie ilości składników pochodzących z ziaren. Z tego powodu jest czasem stosowana jako łagodny, domowy dodatek do pielęgnacji roślin. Jeżeli chcesz ją wykorzystać, powinna być czysta, niesolona i świeża. Najlepiej nie przechowywać jej długo, ponieważ może szybko zacząć fermentować. Podobnie jak w przypadku pozostałych metod, nie należy traktować jej jako zamiennika nawozu ani stosować przy każdym podlewaniu. Sansewieria nie jest rośliną wymagającą intensywnego dokarmiania.

Co zrobić, jeśli sansewieria naprawdę słabnie, a domowe odżywki nie pomagają?

Zanim zastosujesz którykolwiek z domowych sposobów, sprawdź przede wszystkim warunki, w których rośnie roślina. W przypadku sansewierii znacznie ważniejsze od dodatkowych składników odżywczych są:

• odpowiednie podlewanie - podłoże powinno przeschnąć przed kolejnym podlaniem;

• przepuszczalne podłoże - stojąca woda przy korzeniach może prowadzić do ich gnicia;

• doniczka z odpływem - nadmiar wody musi mieć możliwość wydostania się z pojemnika;

• jasne stanowisko - sansewieria toleruje słabsze światło, ale dobrze radzi sobie również w jasnym, rozproszonym świetle;

• kontrola korzeni - jeśli liście miękną, żółkną lub zaczynają się przewracać, problem może wynikać z przelania, a nie niedoboru nawozu.

Domowy nawóz nie zawsze jest rozwiązaniem

W przypadku osłabionej sansewierii łatwo popełnić błąd i uznać, że potrzebuje ona przede wszystkim większej ilości składników odżywczych. Tymczasem przyczyną problemów często jest nadmiar wody, brak światła albo niewłaściwe podłoże. Dlatego zamiast stosować kilka domowych preparatów jednocześnie, lepiej najpierw znaleźć przyczynę złej kondycji rośliny. Dopiero później można potraktować domowe sposoby jako delikatne uzupełnienie pielęgnacji.

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