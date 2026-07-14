Tak zaczynał Michał Matczak. Jedna piosenka zmieniła wszystko

Michał Matczak, urodzony 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu, od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie muzyką. Jego pseudonim artystyczny, Mata, wymyślił jego ojciec podczas wspólnych wakacji w 2012 roku. Pierwsze kroki na scenie muzycznej stawiał w 2018 roku, wydając album koncepcyjny "Fumar Mata". Jednak prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił rok później. 11 grudnia 2019 roku w serwisie YouTube ukazał się teledysk do utworu "Patointeligencja", który wstrząsnął polską opinią publiczną. Piosenka, w której Mata bezkompromisowo opisywał życie młodzieży z zamożnych domów, stała się viralem i wywołała ogólnokrajową dyskusję. Mimo kontrowersji, jakie wzbudził klip, utwór katapultował młodego rapera na szczyty list przebojów i otworzył mu drzwi do wielkiej kariery.

Mata bawił się z fanką na studniówce!

Od kontrowersyjnego debiutanta do króla stadionów. Najważniejsze momenty w karierze Maty

Po sukcesie "Patointeligencji", kariera Maty nabrała zawrotnego tempa. Jego debiutancki album studyjny "100 dni do matury", wydany w styczniu 2020 roku, pokrył się diamentem, a sam artysta zgarnął liczne nagrody branżowe, w tym Fryderyki za Album Roku Hip-Hop i Debiut Roku. Kolejny krążek, "Młody Matczak" z 2021 roku, osiągnął status platynowej płyty jeszcze przed premierą, a pochodzący z niego singiel "Kiss cam (podryw roku)" stał się pierwszym polskojęzycznym utworem, który trafił na globalną listę magazynu "Billboard". Raper zasłynął również z głośnych akcji marketingowych, jak choćby wprowadzenie własnego zestawu w sieci McDonald’s, co było pierwszą taką współpracą w Polsce. W sierpniu 2023 roku ogłosił odejście z wytwórni SBM Label i założył własny label. Prawdziwym ukoronowaniem jego dotychczasowej drogi były dwa koncerty, które w maju 2025 roku wyprzedał na PGE Narodowym, udowadniając swój status jednego z największych artystów w kraju.

Głos pokolenia czy mistrz autokreacji? To za to fani pokochali Młodego Matczaka

Fani pokochali Matę za jego autentyczność i niezwykłą sprawność językową. Krytycy od początku zwracali uwagę na jego dojrzałość w operowaniu słowem, autoironię oraz wyjątkową umiejętność obserwacji otaczającej go rzeczywistości. W swoich tekstach bezbłędnie punktuje absurdy współczesnego świata, a jego perspektywa, choć często kontrowersyjna, trafia w sedno problemów, z jakimi boryka się młode pokolenie. To właśnie ta odwaga w poruszaniu trudnych tematów i przedstawianie ich w przystępnej, trapowej formie sprawiły, że dla wielu stał się głosem pokolenia. Jego twórczość to coś więcej niż muzyka - to społeczny komentarz, z którym utożsamiają się setki tysięcy słuchaczy w całej Polsce.

Niewiarygodna metamorfoza Maty. Zobacz, jak zmienił się na przestrzeni lat

Na przestrzeni lat Michał Matczak przeszedł ogromną przemianę, która widoczna jest nie tylko w jego muzyce, ale i w wizerunku. Publiczność poznała go jako zbuntowanego licealistę z prestiżowej warszawskiej szkoły, co doskonale oddawał teledysk do "Patointeligencji". Jego styl ewoluował z nastolatka w szkolnym mundurku do świadomego swojego wizerunku artysty, który nie boi się eksperymentować z modą. Dziś Mata to posiadający własny styl artysta, która współpracuje z globalnymi markami, takimi jak Adidas, i wyznacza trendy. Jego metamorfoza odzwierciedla drogę, jaką przeszedł – od undergroundowego rapera do dojrzałego artysty i biznesmena, który z pełną świadomością kreuje swoją markę osobistą.

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Nie tylko syn sławnego ojca. Co wiemy o prywatnym życiu Michała Matczaka?

Choć Michał Matczak jest synem znanego prawnika, Marcina Matczaka, od początku kariery udowadnia, że na swój sukces zapracował sam. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 2019 roku zdał maturę międzynarodową. Posługuje się biegle trzema językami obcymi: angielskim, hiszpańskim i włoskim. W 2024 roku w programie "Autentyczni" raper dokonał ważnego wyznania, ujawniając publicznie, że jest osobą w spektrum autyzmu. Poza muzyką jego wielką pasją jest piłka nożna - występuje w amatorskim klubie Tajfun Ostrów Lubelski. Choć chroni swoją prywatność, wiadomo, że inspiracją do napisania jednego z jego największych hitów, "Kiss cam", była jego partnerka życiowa.

Mata nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się raper?

W 2026 roku Michał Matczak pozostaje jednym z najbardziej wpływowych i aktywnych artystów na polskiej scenie. Po spektakularnych koncertach na PGE Narodowym, które podsumowały pewien etap jego kariery, skupił się na dalszym rozwoju. Wydał swój czwarty, niezwykle ambitny album studyjny zatytułowany "#MATA2040", który jest częścią jego długofalowego projektu artystycznego. Równocześnie z sukcesem prowadzi własną wytwórnię muzyczną o nazwie Muzyka Sp. z o.o., gdzie promuje nowych artystów. Jego działalność wykracza już daleko poza muzykę, a projekt "MATA2040", symbolicznie nawiązujący do roku, w którym będzie mógł ubiegać się o fotel prezydenta, pokazuje, że jego ambicje sięgają znacznie dalej niż tylko na scenę.