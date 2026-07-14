Kontrowersje sędziowskie na MŚ 2026. Rywale oskarżają Argentynę o wsparcie VAR

Zarzuty rywali na MŚ 2026

Podczas trwającego mundialu protokół systemu VAR pozwala na interwencję w kluczowych sytuacjach, takich jak zdobycie bramki, rzuty karne czy czerwone kartki. Mimo to decyzje podejmowane w meczach z udziałem Argentyny budzą ogromne emocje. W mediach społecznościowych drużynę zaczęto nawet określać mianem "VARgentiny".

Podczas ćwierćfinału Argentyna - Szwajcaria, zakończonego wynikiem 3:1, sędzia Joao Pinheiro zmienił swoją początkową decyzję po konsultacji z VAR. Zamiast odgwizdać faul na szwajcarskim napastniku, pokazał Breelowi Embolo żółtą kartkę za symulowanie, co skutkowało wyrzuceniem zawodnika z boiska. Trener Szwajcarii Murat Yakin uznał to za niedopuszczalne.

- Uważam, że uprawnienia VAR są zbyt szerokie. Każda decyzja może być podważona. Notorycznie dochodzi do podwójnego sędziowania. Rozszerzenie protokołu bez jego przetestowania jest beczką prochu – powiedziała była sędzia międzynarodowa Christina Unkel, analityczka ds. przepisów piłkarskich w brytyjskiej stacji ITV.

Inne sporne sytuacje sędziowskie na MŚ 2026

Problemy zaczęły się już w fazie grupowej. Algierczycy skarżyli się po meczu prowadzonym przez Szymona Marciniaka, kiedy to Lionel Messi, po nadepnięciu rywala, nie otrzymał czerwonej kartki, a zdobył hat-tricka. Algierska federacja zgłosiła sprawę do FIFA. Kontrowersje pojawiły się również podczas meczu z Egiptem, wygranego przez Argentynę 3:2. Anulowano bramkę dla Egiptu przez rzekomy faul we wcześniejszej akcji.

Dodatkowym problemem są ingerencje w decyzje sędziów poza boiskiem. Zawieszono czerwoną kartkę dla amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna po telefonie Donalda Trumpa do szefa FIFA Gianniego Infantino. Tymczasem w środę w drugim półfinale Anglia zmierzy się z Argentyną. Dzień wcześniej Francja zagra z Hiszpanią.