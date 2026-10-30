Maryla Rodowicz wystąpi na "Sylwestrze z Dwójką". TVP pokazała już pierwsze nagranie z gwiazdą!

Maryla Rodowicz gwiazdą "Sylwestra z Dwójką" w Katowicach

W tym roku telewizyjna Dwójka ponownie zorganizuje zabawę sylwestrową na placu przed katowickim Spodkiem, powtarzając lokalizację z 31 grudnia 2025 roku. Przed sceną zgromadzą się tysiące uczestników, natomiast miliony Polaków obejrzą występy rodzimych artystów na ekranach telewizorów, aby wspólnie przywitać Nowy Rok. Telewizja Polska oficjalnie ogłosiła, że jedną z gwiazd koncertu będzie Maryla Rodowicz.

Wypłynęły tajne akta TVP! To już oficjalne! Widzimy się z Marylą Rodowicz na Sylwestrze z Dwójką - pod Spodkiem w Katowicach! - czytamy na instagramowym profilu TVP.

Publiczny nadawca opublikował również krótkie wideo, w którym uśmiechnięta Maryla Rodowicz prezentuje się w efektownej stylizacji sylwestrowej. Piosenkarka ma na sobie niebieski, wyszywany cekinami strój odsłaniający ramiona.

Widzimy się! - rzuciła.

Maryla Rodowicz od lat zachwyca na sylwestrowych koncertach

Wokalistka regularnie udowadnia, że metryka nie ma dla niej znaczenia, a swoją żywiołowością na scenie przewyższa niejednego przedstawiciela młodego pokolenia. Podczas koncertów prezentuje nie tylko znane utwory, ale też przyciągające wzrok kreacje, które zawsze wywołują szerokie dyskusje. Wielbiciele talentu gwiazdy z pewnością będą uważnie śledzić, czy Maryla Rodowicz po raz kolejny przygotuje zaskakujący strój i jak będzie prezentować się w tę wyjątkową noc.

Piosenkarka niejednokrotnie zaznaczała, że udział w tak dużej imprezie wiąże się z ogromnym wysiłkiem. Jak zdradziła w wywiadzie dla TVP, przygotowania do występów sylwestrowych zajmują jej nawet kilka miesięcy. Artystka przykłada ogromną wagę do scenicznych przebrań, dbając o to, by idealnie współgrały z klimatem całego koncertu.

To wymaga kilku miesięcy przygotowań. A na końcu człowiek wychodzi na scenę w półnagim kostiumie na mróz i to w plener! Wychodzi się jednak na scenę z uśmiechem, jakby to była najlepsza zabawa na świecie. Bo jest! - wyznała Rodowicz TVP.pl w zeszłym roku.

Prace nad scenicznym wizerunkiem wokalistka rozpoczyna bardzo wcześnie.

Myślę o nich już we wrześniu. Szukam inspiracji, staram się dopasować kostium do charakteru, klimatu, energii utworu. To są zwykle bardzo skomplikowane technicznie kostiumy. Na szczęście mam fantastycznego projektanta. Kuba jest kosmitą.

Maryla Rodowicz ma już na koncie występy podczas wcześniejszych odsłon "Sylwestra z Dwójką" (np. w 2025, 2023, 2021, a nawet już w 2012 r.). Obecnie artystka po raz kolejny przygotowuje się do powitania Nowego Roku razem z widzami. Czekacie na jej występ?

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