Maryla Rodowicz odebrała statuetkę w dresie i sportowych butach. Zaskoczyła na On Air Music Awards 2026

Aga Kwiatkowska
2026-04-09 22:13

9 kwietnia na wielkiej gali On Air Music Awards 2026 uhonorowano największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Wśród nagrodzonych znalazła się 80-letnia Maryla Rodowicz. Królowa polskiej piosenki nie tylko porwała publiczność swoim występem, ale też przykuła uwagę niezwykle luźną, sportową stylizacją.

Maryla Rodowicz na gali On Air Music Awards 2026 w Katowicach

9 kwietnia w Katowicach zjawiła się plejada polskich artystów, w tym ikona sceny Maryla Rodowicz, by uczestniczyć w uroczystym rozdaniu nagród muzycznych On Air.

Największe przeboje, najpopularniejsi polscy wykonawcy i wielkie telewizyjne widowisko tylko w TVN. On Air Music Awards 2026 to jedyne takie wydarzenie w Polsce. Podczas gali uhonorowane zostaną największe hity i artyści, których piosenki towarzyszą milionom słuchaczy każdego dnia - czytamy na stronie nagród.

Wydarzenie transmitowała stacja TVN. O tym, do kogo trafiły statuetki, decydowali wyłącznie internauci, oddając głosy w następujących kategoriach:

  • Przebój roku
  • Artystka roku
  • Artysta roku
  • Rock i muzyka alternatywna
  • Hip hop
  • Muzyka w sieci
  • Pop
  • Projekt muzyczny
  • Radiowy debiut roku

Wyróżnienia przyznano muzykom, których piosenki najczęściej gościły w minionym roku na radiowych antenach.

To także jedyny i pierwszy na polskim rynku projekt, który łączy wszystkie stacje radiowe we wspólnej inicjatywie: rozgłośnie łączą się już na etapie nominacji utworów, a następnie spotykają się na jednej scenie, by wspólnie wręczać nagrody. Taka formuła nadaje wydarzeniu unikalny, ogólnorynkowy wymiar - informują twórcy wydarzenia.

Maryla Rodowicz z nagrodą za całokształt twórczości

Podczas muzycznego święta 80-letnia wokalistka wyszła na scenę i perfekcyjnie wykonała swój kultowy utwór "Remedium" ("Wsiąść do pociągu"). Zaraz po występie artystka odebrała nagrodę specjalną za całokształt twórczości, dedykowaną niekwestionowanej królowej polskiej muzyki.

Nasze dobro narodowe, Maryla Rodowicz - usłyszeli widzowie.

Odbierając statuetkę, piosenkarka nie kryła radości i w uroczy sposób skomentowała to wyjątkowe wyróżnienie.

Bardzo lubię nagrody, dawno nie dostałam żadnej.

Królowa polskiej piosenki w dresie. Kontrast z kreacjami Dody i Roxie Węgiel

Wokalistka od dekad przyzwyczajała fanów do ekstrawaganckich kreacji, traktując ubiór jako integralną część swojego scenicznego show. Jej dotychczasowe stylizacje pełne były cekinów, piór, barwnych kapeluszy i absolutnego teatralnego przepychu. Czasem stawiała na folkowe koronki, innym razem na prowokacyjne zestawy, udowadniając, że na scenie nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.

Tym razem w Katowicach 80-latka zszokowała publiczność niezwykłą, jak na nią, skromnością. W momencie, gdy inne gwiazdy, takie jak Doda czy Roxie Węgiel, błyszczały w wystawnych sukniach, Maryla Rodowicz zaprezentowała się w czarnych dresowych spodniach, ciemnej górze i zwykłych butach sportowych. Jak oceniacie?

Maryla Rodowicz uwielbia prowokować!
